Quién contra quién, así se armarán las llaves para los cuartos de final del torneo Apertura

Los cruces establecidos por Competiciones establecen que el 1 del grupo A se medirá con el 2 del grupo D. Los restantes partidos son los siguientes: 1 grupo C vs 2 grupo B; 1 grupo B vs 2 grupo C y 1 grupo D vs 2 grupo A. Es importante destacar que los primeros de cada grupo tienen la chance de terminar de local en la definición para avanzar a las semifinales.