¿Quién es Jhunior Vera, el arquero revelación del impresionante San Antonio?

Bajo los tres palos es donde encontramos a un pequeño gigante. Estamos hablando de Jhunior Vera, el arquero revelación que con apenas 1.76 metros de estatura se ha convertido en pieza fundamental de su equipo. Nacido hace 21 años en Cochabamba, Vera atraviesa una temporada épica en la élite del fútbol boliviano.



“Estoy viviendo un momento increíble y todo ha sucedido tan rápido. Antes veía a estos jugadores en la televisión y ahora juego contra ellos, es una experiencia maravillosa”, indicó el joven guardameta que logró el ascenso a primera división con San Antonio en 2023.



A pesar de su corta edad y de no contar con una espigada estatura, Vera se considera un arquero ágil y con mucha reacción. “Ser arquero implica una gran responsabilidad dentro del equipo, pero disfruto cada desafío que se presenta”, añadió a la revista digital “3,2,1 Sports”.



Vera arrancó su carrera deportiva en el Club Mi Llajta y contó que sus primeros pasos los dio como delantero, sin embargo a sus ocho años se inclinó por los guantes. Luego pasó por Municipal Tiquipaya y finalmente recaló en San Antonio, donde disputó la Copa Simón Bolívar en 2023 y logró el ascenso a primera tras vencer a Gran Mamoré en penales, tanda donde resultó determinante al contener dos remates.



Vera ha rayado a gran nivel a lo largo del torneo Apertura, demostrando sus cualidades y virtudes. Actualmente, San Antonio ha alcanzado las semifinales del certamen y va por más. “Nuestro equipo está más fuerte que nunca, llegar a la final es nuestro gran sueño y desafío. Vamos a ir paso a paso, primero la semifinal y luego, con suerte, la final. Independiente es una rival complicado, pero estamos preparados”, manifestó luego de vencer 6-1 al equipó chuquisaqueño en la semifinal de ida.



Vera es consciente que sus grandes actuaciones han despertado el interés de Antonio Carlos Zago, director técnico de la selección boliviana. El jugador no ocultó su deseo de representar la camiseta de la Verde. “Mi sueño es llegar a vestir la camiseta de mi selección y representar a mi país, y porque no, más adelante dar el salto a ligas más competitivas en el exterior”, sentenció.