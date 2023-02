¿Quién es Linda Caicedo y por qué el Real Madrid apostó por ella?

Fue un año de gloria para el fútbol femenino colombiano, que padece la falta de apoyo y el machismo. "La selección realmente me abrió muchísimas puertas", reconoció Caicedo en un rueda de prensa reciente en Bogotá.

"Que me tengan en cuenta en las tres selecciones, Sub-17, Sub-20 y mayores, me ha hecho crecer mucho en lo personal, también futbolísticamente he mejorado muchísimas cosas", agregó la segunda mejor jugadora del mundo el año pasado según los Globe Soccer Awards .