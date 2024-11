¿Quién es Óscar López? El Sub-20 que llegó a la selección absoluta y tiene chances de ir a Ecuador

Óscar David López Raslan, un centrocampista nacido en 2006 que recientemente firmó su primer contrato con el Mallorca, ha dado el salto a la selección absoluta de Óscar Villegas gracias a sus grandes condiciones demostradas en los entrenamientos de la Verde Sub-20.



El joven nació en España, pero obtuvo la nacionalidad boliviana ya que su madre es del Beni. Fue convocado por primera vez a la Verde el año pasado a través del departamento de scouting de selecciones menores, cuando Pablo Escobar aún fungía como director técnico.



“Tengo doble nacionalidad; me siento español y boliviano, y surgió esta posibilidad. La verdad es un placer entrenar con la selección mayor; es increíble estar con ellos”, manifestó López el jueves en zona mixta.



El volante, que desde el miércoles se entrena con la selección absoluta, reconoció que en los primeros días le costó adaptarse a la altura, pero que con el pasar de los días se ha estado sintiendo mejor. “Me estoy adaptando; me está costando, soy sincero, pero cada día me cuesta menos”.



López fue citado para los amistosos Sub-20 frente a Argentina el 14 y 16 de noviembre en Santa Cruz, encuentros que son parte de la preparación para el Sudamericano de dicha categoría que se llevará a cabo en Perú en 2025. Sin embargo, podría quedar desafectado de su categoría si Villegas decide tomarlo en cuenta para visitar Ecuador y luego recibir a Paraguay.