¿Quién fue el más importante para el nuevo título del Manchester City?

Si el huracán Erling Haaland ha destruido con goles todo lo que le salía la paso, contribuyendo a un nuevo título de Premier League para el Manchester City (tras la derrota este sábado del Arsenal en campo de Nottingham Forest), el delantero noruego no ha sido la única clave en un equipo perfectamente dirigido por Pep Guardiola.



. Haaland, una máquina de hacer goles:

Ridiculizado tras un grosero error en su primer partido oficial con la camiseta celeste, contra el Liverpool en la Community Shield (derrota 3-1), Haaland ajustó el punto de mira y le metió dos goles al West Ham en la primera jornada de Premier League (2-0). Desde entonces nadie ha vuelto a atreverse a burlarse del gigante noruego.



Con 36 goles y 7 asistencias en 36 partidos del campeonato más importante del mundo y 52 y 8 en 49 encuentros contando todas las competiciones, Erling Haaland ha estado a la altura de sus estadísticas en los últimos años.



Jugador de perfil atípico para el juego que propone Guardiola, el rematador noruego ha hecho desaparecer con goles cualquier duda sobre su compatibilidad con el catalán y a sus 22 años tiene aún un gran margen de progresión.



. John Stones, la sorpresa del maestro

Las innovaciones tácticas, a menudo geniales y raramente fallidas, de Guardiola no deberían ya sorprender, pero el cambio esta temporada de John Stones, jugando de lateral o mediocentro en función de si el City tiene o no la pelota, ha sido todo un hallazgo.



Reinventarse el sistema de juego con un colectivo de jugadores que en su mayoría ya estaba en los últimos años de éxito del club ha sido la clave que ha dado un nuevo equilibrio al equipo y lo que le ha permitido progresar, mejorar y acabar la temporada como un tiro.



Ayudado por la progresión del neerlandés Nathan Ake y por la contratación del suizo Manuel Akanji, Stones ha evolucionado en su juego, gracias a su gran calidad con la pelota en el pie y a haber mantenido intactas sus condiciones de defensor, convirtiéndose en uno de los jugadores clave de la temporada, dejando sin protagonismo a un Joao Cancelo, vital en los últimos cursos, pero que en enero se marchó al Bayern Múnich ante la falta de minutos.



. Rodri, la muralla

Incluso en el mejor de los equipos, no todo puede ser regates, pases geniales y goles espectaculares.



Fichado en 2019 para sustituir al brasileño Fernandinho, Rodri ha alcanzado esta temporada su cima, en su papel de centinela del centro del campo.



El español es el segundo jugador que más balones ha tocado en la Premier League, con 84 pases de media por partido, con un 91% de éxito, cometiendo solo una falta cada 60 minutos.



A la vez recuperador, metrónomo e incluso a veces goleador, como contra el Bayern de Múnich en cuartos de la Champions, Rodri es a sus 26 años uno de los mejores jugadores en su puesto.



. Kevin de Bruyne, un valor seguro

Reprendido públicamente por Guardiola a finales del invierno (boreal), cuando le pidió aplicarse más en las "cosas simples" de su juego, el internacional belga ha cuajado una temporada de muy alto nivel.



Incluso el fiasco de los Diablos Rojos belgas en el Mundial de Qatar en diciembre no pareció afectarle y con 10 goles y 28 asistencias en 48 partidos, De Bruyne ha sido decisivo en casi todos los partidos.



Por ejemplo, marcó tres tantos y dio dos pases de gol en la doble confrontación contra el Arsenal, el gran rival del City por el título de la Premier League.



Su entendimiento cada vez mayor con Haaland, finalizador ideal de los pases que solo el belga puede ver, ha alimentado la serie de 11 partidos consecutivos con victoria que ha llevado al City a remontar en un campeonato que hace unas semanas parecía destinado al Arsenal.



. Jack Grealish calla a sus críticos

Lejos del nivel y totalmente incompatible con el sistema de juego del City, sin hablar de su fichaje por un monto récord para un jugador inglés (115 millones de euros), Jack Grealish solo había escuchado críticas desde su llegada al Etihad Stadium en el verano (boreal) de 2021.



Pero sus detractores han tenido que claudicar y acabar quitándose el sombrero esta temporada, cuando el internacional inglés ha brillado por la banda izquierda sin renegar de las cualidades que hicieron su renombre.



Muy valioso en la conservación de la pelota en los pequeños espacios, pero también dinamitador sin igual por sus regates y sus pases, Grealish ha hecho como propios por principios del 'Pep-ball', que se basa en el control del tempo y los cambios de ritmo.



Aunque a simple vista sus estadísticas no son nada del otro mundo (5 goles y 11 asistencias en 48 partidos), estas cifras reflejan en realidad el altruismo de Grealish en su esfuerzo y su juego, son ocultar otros datos muy destacables, como sus 35 ocasiones de peligro creadas esta temporada en Champions, un récord para un jugador inglés, o las 3,4 faltas que sufre de media por partido, muchas de las cuales son cartuchos ofensivos para el City.