¿Quién fue Roberto Pérez? El último cañonero del fútbol boliviano

Roberto Pérez nació el 17 de abril de 1960 en San Ignacio de Velasco. En busca de sus sueños y mayores oprtunidades, arribó con 17 años a la capital cruceña.



Su primer club profesional fue Real Santa Cruz, donde empezó a destacar por su potencia y remates de larga distancia.



Con el pasar de los partidos, su rendimiento fue en escalada, a tal punto que llamó la atención de los equipos más representativos del país.



Vistió la camiseta de Guabirá, Bolívar, San José de Oruro, Blooming, Destroyers y Oriente Petrolero. Con la academia paceña y el Albiverde conquistó títulos nacionales y dejó huellas imborrables.









Pérez pasó por todas la selecciones juveniles hasta llegar a la absoluta. Fue ahí donde obtuvo su apodo: ‘Cañonero’.



El apodo nació justamente a raíz de la potencia de sus tiros. Era un jugador de contextura delgada, de mediana estatura y que tenía gran facilidad para imprimirle potencia y precisión a sus remates.



En vida, conversó en diversas ocasiones con el DIEZ y relató una anécdota que refleja lo señalado.



“Erwin ‘loco’ Justiniano era arquero de The Strongest. Yo jugaba en San José con el mundialista Daniel Valencia; él recibe la pelota en la mitad de la cancha, avanza y hace un una pared habilitándome cerca de del área grande para que yo le pegue. Fue tan fuerte mi remate que la pelota rebotó en el travesaño y luego golpeó al loco Justiniano en la cabeza y lo tuvieron que internar en un clínica con conmoción cerebral. Él tiene el periódico guardado de ese momento, fue increíble”.



Paso por la selección nacional



Disputó tres eliminatorias con la selección absoluta: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.



En las clasificatorias para el mundial de Norteamérica rayó a gran nivel y formó parte de la histórica generación que logró el boleto a la Copa del Mundo.



Sin embargo, a último momento no llegó a ser parte de la selección que afrontó la cita mundialista.



“Mi paso por la selección fue bueno, porque estuve en en tres eliminatorias. No pude jugar el Mundial de 1994, pero fui parte de la clasificación. Ha sido importante para mi carrera porque no todos los jugadores tienen la posibilidad de estar en tres Eliminatorias”, dijo.