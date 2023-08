¿Quién imparte justicia?: repasá quienes serán los árbitros en la Fecha 23 de Liga

Los partidos Always Ready y Nacional Potosí serán uno de los platos fuertes del sábado. Ambos buscan presionar al líder The Strongest, y al ser equipos de altura, ambos estarán en igualdad de condiciones. Goles, emociones y un partido de ida y vuelta está garantizado.

Bolívar visitará a Aurora, pero seguramente lo haga con un equipo alterno. El celeste paceño está netamente enfocado en la Libertadores, y si bien no tiene partidos internacionales hasta fin de mes, darles descanso a los que lograron la clasificación a cuartos de final no es descabellado.

Viernes 11 de agosto

Sábado 12 de agosto:

- Always Ready vs Nacional Potosí | 15:00 | Estadio Villa Ingenio

Árbitros: Ángel Flores, Jesús Antelo, Erick Von Droken

VAR: Gaad Flores, Sergio Pérez



- Aurora vs Bolívar | 17:30 | Estadio Félix Capriles

Árbitros: Ivo Méndez, Carlos Tapia, Juan Carlos Gutiérrez

VAR: Gustavo Vera, Roger Orellana



- Oriente Petrolero vs Real Tomayapo | 20:00 | Estadio Tahuichi

Árbitros: Hostin Prado, Julio César Vargas, Henry Torrico

VAR: Rafael Subirana, Maricela Urapuca