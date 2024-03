¿Quién será el nuevo 'hombre gol' de la selección?

El director técnico de la selección nacional de fútbol, Antonio Carlos Zago, ha anunciado a los convocados para los próximos compromisos internacionales. Con la ausencia del emblemático delantero Marcelo Martins, se abren las puertas para una nueva generación de goleadores que buscarán dejar su huella en los amistosos venideros ante Argelia y Andorra, programados para el 22 y 25 de marzo respectivamente. Entre los convocados se encuentran cuatro destacados delanteros, cada uno con su propio récord de goles y asistencias en la escena nacional e internacional. Carmelo Algarañaz, delantero de Bolívar, emerge como una opción sólida , con tres goles y una asistencia en sus cinco últimos encuentros. Su capacidad para perforar defensas rivales ha sido evidente, con anotaciones ante equipos de la talla de Gualberto Villarroel, Oriente Petrolero y The Strongest. Por su parte, Jaume Cuéllar, quien ha dejado su marca en el Barcelona B con una asistencia y un gol, a pesar de no ser un goleador destacado, ha demostrado su habilidad para contribuir al juego ofensivo. Aunque aún no se ha consolidado como un titular indiscutible , su presencia en la convocatoria refleja la confianza del cuerpo técnico en su potencial. Jair Reinoso, delantero de Aurora, se destaca como uno de los goleadores más letales de la última temporada, a pesar de no haber sumado goles en la presente campaña. Sin embargo, su papel como titular en su club y su debut con la selección en noviembre de 2023 respaldan su inclusión en el equipo. Finalmente, César Menacho de Blooming, quien lidera la tabla de goleadores de su equipo con tres tantos, ha sido reconocido por su excelente desempeño en la cancha . Con goles ante equipos como Nacional Potosí, Oriente Petrolero y Royal Pari, Menacho se perfila como una opción confiable para impulsar la ofensiva de la selección nacional. Con la partida de Martins, estos talentosos delanteros asumen el desafío de llenar el vacío dejado por el experimentado goleador. La convocatoria de Zago presenta una oportunidad única para que estos jugadores demuestren su valía y contribuyan al éxito del equipo en los próximos encuentros internacionales.

AMISTOSOS:

Argelia vs. Bolivia, el 22 de marzo, en Argel, Argelia

Bolivia vs. Andorra, el 25 de marzo en Annaba, Argelia

Bolivia vs. México, el 31 mayo, en Chicago, Estados Unidos

Ecuador y Colombia: por confirmar



COPA AMÉRICA:

Fecha 1: Estados Unidos vs. Bolivia, el 23 de junio en Arlington

Fecha 2: Uruguay vs. Bolivia, el 27 de junio en Nueva Jersey

Fecha 3: Bolivia vs. Panamá, el 1 de julio en Orlando

Cuartos de final, semis, y final: en caso de clasificar



ELIMINATORIAS:

Bolivia vs. Venezuela, el 5 de septiembre, en Bolivia

Chile vs. Bolivia, el 10 de septiembre, en Chile

Bolivia vs. Colombia, el 10 de octubre, en Bolivia

Argentina vs. Bolivia, el 15 de octubre, en Argentina

Ecuador vs. Bolivia, el 14 de noviembre, en Ecuador

Bolivia vs. Paraguay, el 19 de noviembre, en Bolivia