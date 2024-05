¿Quién será el reemplazante de Marcelo Martins para la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas?

El delantero, máximo goleador histórico de la selección boliviana con 31 anotaciones, jugó su último partido con la Verde el pasado 21 de noviembre en la derrota frente a Uruguay, correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



Martins fue un jugador clave, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su liderazgo.



Su ausencia se notará en la falta de referencia en ataque y en la pérdida de un jugador con experiencia que vistió la camiseta nacional en 108 oportunidades.



Ahora, la tarea será del director técnico Antonio Carlos Zago, quien deberá encontrar el reemplazante idóneo de Martins para la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.



Sin embargo, es casi imposible encontrar un jugador con las mismas características y jerarquía que el último goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.



Zago baraja algunos nombres, y entre ellos aparece el de Carmelo Algarañaz. El atacante de Bolívar es la primera opción para el entrenador brasileño, que ya lo ensayó de ‘9’ en los últimos partidos amistosos. Hasta la fecha, ha marcado 2 goles en 21 partidos con la selección nacional.



Jair Reinoso se convierte en la segunda opción para Zago. El colombiano naturalizado boliviano de 38 años, debutó hace poco con la Verde, suma 4 partidos y aún no sabe de convertir goles.



Otro que se suma a esta lista es César Menacho de Blooming. El delantero cruceño goza de un buen presente en su club y quiere hacerse un espacio en la selección. Solamente ha disputado dos partidos con la absoluta, pero sus 7 goles en 11 partidos en la presente temporada le dan mayor crédito para los próximos compromisos de la Verde.



Finalmente, las últimas dos opciones son representadas por Enzo Monteiro del Santos de Brasil y Gilbert Álvarez de Oriente Petrolero.



El primero tiene 19 años y juega en el equipo del Rey Pelé. Sin embargo, no ha tenido mucha participación en el plantel profesional, mayormente juega con la Sub-20 junto a Miguel Terceros. Ha representado a Bolivia en todas las categorías inferiores, pero en la absoluta solamente jugó 10 minutos en un amistoso. Fue el año pasado en la derrota ante Panamá en Cochabamba.



Por su parte, Álvarez es sorpresa porque ha repuntado a sus 32 años y quiere retornar a la Verde, camiseta con la que marcó 5 goles en 31 presentaciones.