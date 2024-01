¿Quiénes ganaron el premio de The Best de la FIFA?

En el año 2016, la FIFA introdujo el premio "The Best" como una forma de reconocer y galardonar a los mejores exponentes del fútbol en cada temporada. Este nuevo reconocimiento surgió como respuesta a la disolución de la colaboración entre la entidad rectora del fútbol mundial y la reconocida revista francesa France Football, la cual otorga el prestigioso Balón de Oro desde 1956.



La alianza entre la FIFA y France Football para otorgar conjuntamente el Balón de Oro se llevó a cabo desde 2010 hasta 2016, momento en el cual se produjo una separación que condujo al establecimiento del premio The Best por parte de la FIFA.



Una de las diferencias más destacadas entre The Best y el Balón de Oro radica en el periodo de evaluación. Mientras que la FIFA considera una temporada completa, siguiendo los calendarios europeos desde agosto hasta julio, la revista francesa toma en cuenta un año natural en sus deliberaciones.



A lo largo de los años, The Best ha honrado a una serie de figuras destacadas en el mundo del fútbol. A continuación, repasamos la lista de algunos de los ganadores destacados de este prestigioso premio desde su instauración en 2016