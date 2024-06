¿Quiénes son los legionarios que reforzarán a la Verde en la Copa América?

Si bien la selección hizo un papel decente ante México, la Verde no estuvo completa. Muchos de los jugadores que actuaron ante los norteamericanos no serán llamados para la Copa América, mientras que otros que n o fueron convocados tienen su lugar seguro.

Al no ser una fecha FIFA oficial, los clubes del mundo no tienen la obligación de ceder a sus jugadores. Motivo por el cual Enzo Monteiro (del juvenil del Santos) no pudo estar ante México, por ejemplo.