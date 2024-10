“Quiero aportar a la selección lo más que se pueda”, afirmó Adalid Terrazas

“Espero tener muy buenos días de entrenamiento ; quiero llegar bien al partido. Tengo la suerte de jugar con muchos compañeros que están convocados. Existe una gran competencia sana ; cada uno pelea por un puesto en el equipo, y yo no soy la excepción . Quiero ganarme un lugar en el once titular y poder aportar lo más que se pueda”, indicó Terrazas.

“Lo más importante es ocupar el lugar que el entrenador decida. Voy a tratar de aportar lo más que pueda desde donde me toque estar. La selección viene de ganar dos partidos muy importantes; me hubiese gustado ser parte de esas victorias, pero hoy se me presenta la oportunidad de poder serlo y no la quiero desaprovechar”, añadió.