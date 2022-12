"Quiero seguir hasta la Liga de Naciones", aclara Modric sobre su futuro con Croacia

Luka Modric se marcha del Mundial de Qatar colgándose la medalla de bronce con Croacia, que derrotó este sábado a Marruecos (2-1), y asegurando que al menos seguirá en la selección "hasta la Liga de Naciones", que se disputa en junio de 2023.



"En el futuro vamos a ver qué pasa. Por lo menos quiero seguir hasta la Liga de Naciones", confirmó el capitán croata cuando le preguntaron, en el canal de televisión Gol Mundial, sobre su continuidad en la Cuadriculada.



"Ganar dos medallas en dos mundiales es algo muy importante y muy grande para Croacia. Ya no se puede hablar de Croacia como un equipo que hace algo cada 20 años, que destaca", dijo el '10'.



"Con el último Mundial y con este hemos puesto a Croacia en el mapa de grandes equipos y estamos muy contentos. Queríamos estar en la final, no se pudo pero viajamos a casa como ganadores, que es también muy importante", analizó Modric, uno de los supervivientes del combinado que también sorprendió en el Mundial de Rusia-2018 llegando a la final que perdió contra Francia (4-2).



"Puede ser (el último Mundial), pero no puedo decir nada. Estoy muy contento por toda mi trayectoria en Croacia. Ganar dos medallas es algo muy importante. Quería ganar la copa, ese era mi sueño. No se ha dado pero también estoy muy contento con estas dos medallas", se sinceraba el capitán, que ha estado muy cerca en dos ocasiones de ganar el trofeo más ansiado del fútbol mundial.



"Hemos confirmado que Croacia tiene una selección grande, que tiene un futuro por delante muy bueno y hay que seguir", sentenció Luka Modric, dejando la puerta abierta a una continuidad más allá de la Liga de las Naciones. "En el futuro veremos qué pasa".