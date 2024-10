Racing intentará hacer valer la localía ante Corinthians en busca de un lugar en la final

El Racing Club argentino recibirá este jueves al Corinthians de Brasil por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que buscará aprovechar el empate por 2-2 logrado en San Pablo para asegurar su pase a la final.



El encuentro de ida culminó en igualdad gracias a dos tantos de Yuri Alberto para los brasileños y goles de Maximiliano Salas y Gastón Martinena para los argentinos.



El duelo en San Pablo estuvo marcado por las fuertes lluvias que dificultaron a ambos equipos imponer su juego e impidieron que la figura del 'Timao', el neerlandés Memphis Depay, brillara en todo su esplendor.



Los dirigidos por Gustavo Costas, que vienen de dejar en el camino primero al Huachipato de Chile y luego a Athletico Paranaense de Brasil, llegan en un buen momento futbolístico, a pesar de haber caído el domingo por el campeonato local por 1-0 como visitante ante Banfield.



Racing, que se ubica séptimo en el campeonato local y sexto en la tabla anual -en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana- presentó el fin de semana un equipo enteramente alternativo para resguardar a sus titulares para el duelo de mañana ante Corinthians.



Ramón Díaz, entrenador del 'Timao', presentó una mezcla de titulares y suplentes en la victoria ayer como visitante ante Cuiaba, que lo dejó decimoquinto en el Campeonato Brasileño, cerca de la zona de descenso.



El desempeño del club paulista ha sido muy distinto en la Sudamericana, donde viene de aplastar a Fortaleza en cuartos de final (5-0 en el global), tras superar previamente a Red Bull Bragantino.



Para el duelo de este jueves en el 'Cilindro' de Avellaneda, el entrenador de la 'Academia' contará prácticamente con el mismo equipo que presentó en la ida, aunque el atacante colombiano Roger Martínez, que no estuvo disponible para el choque en San Pablo por lesión, aún no ha sido descartado.



De repetirse su ausencia, Costas enfrentará nuevamente el dilema de qué jugador ocupará su lugar, tras inclinarse en la ida por Maximiliano Salas, autor de uno de los goles.



Por su parte, junto al delantero Depay, exjugador del Atlético de Madrid y del Manchester United, el entrenador de Corinthians podría incluir nuevamente en el once titular a Yuri Alberto y Rodrigo Garro, aunque el buen desempeño este lunes de Talles Magno lo presenta como una opción en ataque.



Díaz esperará además por la recuperación de el defensor Cacá y del centrocampista venezolano José Andrés Martínez, que estuvieron presentes en el choque de ida pero que están en duda para el duelo en Buenos Aires por lesión.



El ganador de esta serie chocará el próximo 23 de noviembre en la final en Asunción ante el ganador de la serie entre el brasileño Cruzeiro y el argentino Lanús, que empataron 1-1 en el duelo de ida en Belo Horizonte.



- Posibles alineaciones:



Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Juan Quintero, Maximiliano Salas; Adrián Martínez.



Entrenador: Gustavo Costas.



Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá o Félix Torres, Matheus Bidu; José Martínez o Raniele, Charles, André Carrillo, Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto.



Entrenador: Ramón Díaz.



Árbitro: El chileno Felipe González y en el VAR su compatriota Rodrigo Carvajal.



Estadio: Estadio Presidente Perón de Avellaneda, con capacidad para unos 42.000 espectadores.



Hora: 20.30HB