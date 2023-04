Racing sufrió para vencer al Aucas de Farías

El argentino Racing se impuso por 3-2 al ecuatoriano Aucas, en un entretenido cotejo por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2023 jugado este jueves en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires.



Maximiliano Romero (12), Juan Nardoni (16) y Wilker Ángel (86, en contra) anotaron los tantos para la Academia albiceleste, mientras que Erick Castillo (48) y Luis Cangá (56) achicaron distancias para la formación ecuatoriana.



Los dos terminaron el cotejo con diez jugadores, ya que Maxi Moralez (78) y Aubrey David (90+4) vieron la tarjeta roja en cada equipo.



Racing se fue encima de Aucas como una tromba nada más empezar el encuentro, y a nada estuvo de anotar antes del minuto, con un remate suave de Maxi Romero que dio en el travesaño y picó del lado externo.



Con mucha dinámica en sus movimientos, la Academia movía la pelota y llevaba el ritmo del juego a su antojo, y empezó a visitar con frecuencia el área de Hernán Galíndez, ya que Aucas no conseguía tener la pelota y sólo trataba de resistir.



Por eso no extrañó que llegara la apertura, en un buen quite de Piovi sobre el medio campo, el lateral abrió hacia la izquierda para Gabriel Rojas, y éste envió un centro al medio del área chica, por donde entró Maxi Romero a pura potencia para abrir el marcador.



No reaccionó el conjunto ecuatoriano y enseguida cayó el segundo, en un buen pase de Guerrero para la llegada de Romero, que eludió a Galíndez y asistió a Nardoni, que tocó hacia el arco vacío.



Todo era de Racing, que podría haber anotado el tercer gol en un penal por mano de Cangá que sancionó el uruguayo Christian Ferreyra, pero el árbitro anuló esa sanción a instancias del VAR, y curiosamente, a partir de ese momento Aucas empezó a salir del asedio y mejoró notoriamente.



- Brava reacción -

El DT Farías movió el banco con dos cambios en el entretiempo y esas variantes le dieron la razón, porque el triniteño Aubrey David mostró rapidez y soltura para abrir juego por el lateral izquierdo.



Por ese sector llegó el descuento, en una buena jugada de Castillo, que se abrió camino entre tres defensas a pura potencia, y definió con un remate cruzado de zurda, y ese descuento dejó frío a Racing, que no esperaba esa estocada.



Aucas aprovechó y alcanzó la igualdad poco después, desde un tiro libre largo desde la izquierda, cuando Aubrey David entró por detrás de todos a la izquierda y envió el centro que Luis Cangá mandó a la red entrando por el primer palo, ante la desesperación de un Racing obnubilado.



Sin la lucidez que había tenido en la primera parte, Racing volvió a recuperar el papel protagónico, pero el partido se ensució, con muchas faltas que cortaron el desarrollo, el juego se hizo deslucido, y hasta los entrenadores Farías y Fernando Gago se trenzaron en una insólita discusión airada entre ellos.



Aun con diez por la salida de Moralez, expulsado a instancias del VAR por un pisotón a Cangá, Racing buscaba la victoria, y terminó de encontrarla con un guiño de la fortuna, que fue mala suerte a la vez para Aucas.



A falta de cuatro minutos, Mura envió un enésimo centro a la altura del punto penal, Wilker Ángel, en el intento por despejar, cabeceó hacia atrás y no vio a Galíndez, que había salido a despejar y quedó a mitad de camino, por lo que la pelota entró mansamente en la valla visitante.



En un duelo que se le complicó mucho más de lo esperado después de 30 minutos en los que había hecho todo para golear, Racing sumó tres puntos que lo afirman en lo alto del grupo, y Aucas, que ya venía de sorprender a Flamengo, dejó una imagen interesante, más allá de que le tocó irse de Avellaneda con las manos vacías.