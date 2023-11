Rafa Márquez sobre Jaume Cuéllar: “Estoy contento con su desempeño”

“Fue un partido muy bueno de Jaume. Se le brindó la confianza para que pueda iniciar de titular. Ha venido trabajando bastante bien”.



Además, Márquez aseguró que a Cuellar le favoreció permanecer en el Barça, en lugar de asistir a la selección nacional.



“Desde luego que no le favoreció en algún momento el estar yendo a la selección, no jugar y perderse acá (España) algunos entrenamientos”.



“Hoy en día está bastante bien, nos está dando mucha profundidad que es algo que nos hace falta, estoy contento con su desempeño”.



Cuellar fue convocado a la selección nacional en la últimas cuatros fechas de Eliminatorias Sudamericanas. Ante Ecuador y Paraguay no sumó minutos, y frente a Perú y Uruguay decidió no asistir a la convocatoria aquejando problemas familiares.



Hace poco, el ex jugador del SPAL de Italia tuvo un par de entrenamientos con el primer plantel del Barcelona bajo el mando de Xavi Hernández, esto debido al buen momento por el que atraviesa.



Si bien, no significa que pasará a formar parte de la plantilla profesional, ya es un signo de que en poco tiempo puede hacerse un espacio en la élite del fútbol español.