Rafinha no continuará en Blooming el 2025 y jugará su último partido frente a The Strongest

Rafael Allan Mollercke, más conocido como Rafinha, decidió no continuar en Blooming el próximo año, poniendo fin a una relación con la academia que duró más de seis años. El hábil volante brasileño nacionalizado boliviano disputará su último partido con la celeste este viernes en el Tahuichi, recibiendo a The Strongest (19:00) por la última fecha del torneo Clausura.



La noticia fue confirmada por el programa BNN Noticias, que se emite en El Deber Radio 103.3. “Luego de seis años, Rafinha dejará de vestir la camiseta de Blooming; ante The Strongest será su último partido”, indicó uno de los panelistas.



El principal motivo del alejamiento de Rafinha, según BNN, es la parte económica, ya que el jugador y la dirigencia no pudieron llegar a un acuerdo para sellar la renovación.



Asimismo, el jugador conversó con el programa A Todo Deporte y afirmó que su decisión pasa más por un tema personal: “Al año no sigo más en Blooming. Vuelvo a Brasil porque mis hijos me necesitan demasiado; ya hace años que no disfruto a pleno con ellos”.



Rafinha se va de Blooming siendo uno de los capitanes y referentes del plantel. Desde su llegada al club en 2019, ha disputado 134 partidos en los cuales marcó 37 goles y repartió 30 asistencias, sumando un total de 9,636 minutos sobre el terreno de juego. Además, fue amonestado en 24 oportunidades y solo recibió una cartulina roja.



Si bien el desempeño de Rafinha en Blooming le valió para ser convocado este año a la selección boliviana por el entonces director técnico Antonio Carlos Zago, no llegó a disputar ningún partido amistoso u oficial.