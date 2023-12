Raldes acusa a exdirigentes y dice ser víctima de un complot

La del martes fue una noche de desahogo para miles de hinchas, jugadores y dirigentes de Oriente Petrolero, luego de ganarle a Wilstermann y haber asegurado su lugar en la División Profesional.



Uno de esos tantos que se sacó la angustia, respiró tranquilo y celebró por no haber caído en el descenso indirecto, fue el presidente de la entidad refinera, Ronald Raldes, quien aprovechó la ocasión para hablar de Oriente como institución y denunciar que ex dirigentes pateaban en contra del club de sus “amores”.



Después de la explosión de júbilo en el estadio Tahuichi Aguilera, Raldes brindó una conferencia de prensa en el escenario cruceño que iba quedando en silencio después del bullicio, para decir su verdad. Fue una especie de desahogo después de haber recibido tantas críticas.



Se dirigió al socio e hincha del su club para brindar una especie de informe improvisado, tras un año traumático que tuvo su momento culmen en el riesgo del descenso.



Manifestó haber sufrido mucho en sus cuatro años de gestión, y haber sido víctima de “operaciones” en contra de su institución, de chicanas políticas y algunos complots.



“Es una lástima, lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y lo quería manifestar. Es hora de que todo lo que ha sucedido en la institución, salga al aire y se conozca la verdad”.



Los que patean en contra



“Tenemos información, ya la remitimos a la Fiscalía y al Ministerio Público, existen exdirigentes que trataron de perjudicar al equipo con los árbitros, (para) que vengan los malos resultados”.



Después apuntó a un sector del periodismo, especialmente contra aquellos simpatizantes de Oriente que publican en las redes sociales.



“También quiero denunciar a algunas operaciones periodísticas de algunos medios partidarios. Hay periodistas que son amigos, fraternos, compadres (de exdirigentes)... pero creo que primero está la profesión de cada uno, es lo que dignifica al ser humano”, sostuvo el excapitán albiverde.



“Los medios partidarios vierten información que no es real. Hacen dos meses fui invitado a un evento de Conmebol, decidí no asistir por la situación que estábamos viviendo, sin embargo, lo único que hacían era dar una información errónea. Siempre estuve en el club, y siempre doy la cara. El que quiera conversar conmigo, estoy en el club todos los días”, explicó.



La gestión



“Nadie habla de la prescripción de impuestos, que ha sido una buena gestión. Están mintiendo estos medios partidarios, (diciendo) que el plan de pagos se cayó. No, señores, estamos pagando todos los meses el plan de pagos heredado, de casi un millón de dólares heredados de otras gestiones”, indicó molesto.



Agregó que su gestión pagó una deuda a la Academia Tahuichi y casi cinco sueldos atrasados del directorio transitorio a los jugadores. “Ustedes saben quiénes estaban al mando de ese directorio... ¿y qué le decían a los jugadores cuando iban a cobrarles? ‘Ya vienen las elecciones, Raldes va a ser presidente; él que les pague’. Asumimos y les pagamos todos los meses pendientes a los jugadores. Esas cosas hay que hablarlas, y, lastimosamente, nosotros, como directorio, no las manifestamos por cuidar la institución, pero ya es hora que se sepa la verdad de todo lo que está pasando en el club y todo lo que están provocando estas operaciones innecesarias”, señaló Raldes.



“Es hora que el socio y el hincha sepan la verdad en esta historia y se dé cuenta quién es quién...quién le ha hecho daño al club y quién está logrando los beneficios que una institución necesita”, acotó.



“Así que, les pido al socio, al hincha orientista, que no caiga en todas estas trampas, que cuando quiera saber algo, asista a la asamblea, porque somos el único directorio que todos los años hacemos asamblea y presentamos balance. También le quiero pedir públicamente al comité de fiscalización de Oriente, que nos diga si los anteriores directorios presentaron balance. Hace ocho meses le mandamos una carta solicitando esa información y hasta el día de hoy no nos responde. La verdad estoy cansado de esta situación”, expresó el mandamás albiverde.



“El club es de los socios y de los hinchas, no nos dejemos engañar con estas operaciones porque todo lo que manifiestan a través de estos medios de comunicación (partidarios), es mentira”, indicó.



Luego agregó que “las puertas están abiertas para el que quiera colaborar, el que quiera ayudar y dar sugerencias”.



Presente y futuro



Sobre la mala campaña manifestó: “Hemos tenido muchas dificultades con las lesiones. El compromiso es seguir trabajando para ir mejorando y fortaleciendo este plantel, para que podamos conseguir los logros que tanto desea el pueblo orientista y no estar en la situación que hemos vivido este año.



Sin embargo, Raldes advirtió, “no esperemos el Mesías…el Mesías (¿mecenas?) no existe, el que ponga el capital, (alguien con) el desprendimiento que tiene el señor Marcelo Claure con su club (Bolívar), eso no va a suceder, por eso nosotros vamos por la autonomía de gestión, que dependa del socio y del hincha. Los llamamos, los invitamos a que se acerquen al club, que nos ayuden a crecer institucionalmente. No necesitamos seguir agrandando esta grieta”.