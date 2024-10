Raldes no pagó, pero los jugadores se presentarán ante San Antonio

“Nada, no nos pagaron hasta ahora”, fue el mensaje textual que recibió El Deber Sports de un jugador del primer plantel de Oriente Petrolero pasado el mediodía de este lunes. Así se constató que Ronald Raldes, presidente de la institución albiverde, volvió a incumplir su palabra y no canceló un mes de los varios adeudados a los futbolistas.



Raldes había prometido cancelar una cuota el viernes pasado; sin embargo, solicitó extender ese plazo hasta el sábado, pero el dinero tampoco apareció ese día. La molestia en el plantel aumentó, por lo que decidieron emitir un comunicado en redes sociales donde exponen el momento crítico que atraviesan.



En el escrito, reconocen que las deudas oscilan entre 5 y 10 meses, tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico, auxiliares, utileros y funcionarios del club.



En las últimas horas, varias páginas partidarias a Oriente publicaron que si Raldes no cancela hasta el lunes, los jugadores no se presentarían al partido de ese mismo día en el Tahuichi frente a San Antonio (19:00); sin embargo, esos rumores fueron desmentidos por los jugadores del club a El Deber Sports, quienes manifestaron: “No nos pagaron, pero sí nos presentaremos a jugar”.



Como medida de protesta, los jugadores no acudieron al complejo de San Antonio este lunes. Allí tenían previsto almorzar y descansar antes de partir al estadio. Tampoco asistieron en horas de la mañana al respectivo control médico, donde se les proporcionan vitaminas y otros suplementos.



La situación en Oriente Petrolero es crítica, pues lleva un año complicado rodeado de diversos problemas, sobre todo económicos, que afectan directamente al plantel; a pesar de ello, los jugadores ratificaron su compromiso con el club.