Ramiro Vaca: “Feliz de haber portado el cintillo de capitán”

Ramiro Vaca, jugador de Bolívar, se mostró contento en sus redes sociales luego del triunfo (3-1) ante GV San José, por la primera fecha del Torneo Apertura.



“Gran inicio de campeonato. Sumamos nuestros primeros 3 puntos en casa. Muchas gracias a toda la familia celeste que me hace sentir en casa y me brindó todo su apoyo siempre”.



Además, el volante tariejño no ocultó su felicidad por lucir el cintillo de capitán en el inicio de la temporada.



“Muy feliz de haber portado el cintillo de capitán, ha sido un enorme privilegio y una sensación inolvidable. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la hinchada por todo el cariño y la confianza”.



“Siempre estaré agradecido con todos ustedes, estuvieron conmigo desde el primer día, incluso en los momentos más difíciles. ¡Vamos Club Bolívar!”, concluyó el mensaje.



La academia paceña volverá al ruedo este miércoles cuando visite a Oriente Petrolero por la segunda jornada del Grupo D.



El encuentro en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera está pactado para las 20:00.