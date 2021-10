Ramiro Vaca marcó su primer gol en el Beerschot de Bélgica

Escucha esta nota aquí

Ramiro Vaca anotó su primer gol en el fútbol europeo. El boliviano se hizo presente en el marcador en la victoria que logró su equipo, el Beerschot, en su visita al Francs Borains por 0-4, por los dieciseisavos de final de la Copa de Bélgica. El partido se jugó en el estadio Robert Urbain de Boussu.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Marius Noubissi (2′), Moisés Caicedo (60’), Raphael Holzhauser (78′) y el último tanto llegó en los descuentos por intermedio de Ramiro Vaca (93′).

El tarijeño comenzó el partido en el banco de suplentes y su ingreso al campo de juego se dio a los 69 minutos cuando sustituyó al ecuatoriano Moisés Caicedo, autor del segundo tanto. Para ambos sudamericanos fue su primer gol con la camiseta del Beerschot.

La victoria es importante y motivante para el equipo de nuestro compatriota, que venía de dos derrotas consecutivas en el campeonato local, ante Mechelen y Anderlecht.

El próximo partido del Beerschot será de local este sábado (12:30 HB) frente al Seraing United por el campeonato de la Primera División. El equipo de Ramiro Vaca es último en la tabla de posiciones, entre 18 equipos, y está amenazado por el descenso directo.

En 12 fechas disputadas hasta hora, el Beerschot solo ha sumado 2 puntos, pues no ganó ningún partido, tiene dos empates y los restantes 10 encuentros los perdió. Su rival de turno marcha antepenúltimo en la tabla de posiciones, con 12 unidades. Lea también Guabirá Tucho Antelo: “Cuando no se puede ganar, un punto sirve” El DT de Guabirá le da mucho valor al empate de su equipo ante The Strongest, no obstante que se registró en condición de local

Lea también DTV Josh Cavallo: “Soy futbolista y soy gay” (video) El jugador del Adelaide United, de la primera división de Australia, reveló abiertamente su sexualidad en sus redes sociales

​