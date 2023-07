Rashford renueva cinco años con el Manchester United

El delantero de 25 años, cuyo contrato actual debería haber expirado en un año, ascendió desde las categorías juveniles del club de Old Trafford y desde su debut con el primer equipo de los Red Devils ha disputado 359 partidos y ha anotado 123 goles.



"Ya he vivido algunas experiencias maravillosas en este club increíble, pero queda mucho más por lograr y me mantengo determinado y sin descanso para ganar más títulos en los años por delante", dijo Rashford.