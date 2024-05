Real Madrid, a un paso de LaLiga tras golear 3-0 al Cádiz

El Real Madrid acaricia el título de LaLiga tras ganar 3-0 al Cádiz este sábado en la 34ª jornada del campeonato español en el Santiago Bernabéu.



Tras los goles de Brahim Díaz (51), Jude Bellingham (68) y Joselu (90+4), el Real Madrid ganará matemáticamente su 36º título liguero si el Barcelona, su más inmediato perseguidor, no gana en el siguiente partido del día contra el Girona.



Los merengues se mantienen líderes con 87 puntos, 14 más que el Barça y 16 sobre el Girona, que se enfrentarán por el segundo puesto este sábado.



Si el Barça no consigue sumar los tres puntos en Montilivi, el Real Madrid quedará matemáticamente fuera de alcance a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputar cuando finalice esta fecha.



El equipo blanco tardó en encontrar el gol en un partido en el que Carlo Ancelotti rotó masivamente con un ojo en la vuelta de semifinales de Champions del miércoles contra el Bayern de Múnich, tras el empate 2-2 en la capital bávara la semana pasada.



Los locales sufrieron para encontrar la forma de forzar la correosa defensa del Cádiz, más peligroso en la primera parte que su rival, que despertó tras la pausa.



- Reaparece Courtois -

El equipo andaluz, que marca el descenso a segunda división, necesitaba puntuar en su pugna por la salvación, que tiene a cinco puntos.



El Cádiz pudo adelantarse en una llegada de Rubén Sobrino, pero su tiro lo desvió Nacho in extremis a córner (32).



El equipo andaluz llegaba más frente a un Real Madrid al que le costaba meter el último pase en la cerrada defensa rival.



A la vuelta del descanso, Chris Ramos contó con la mejor ocasión su equipo, pero perdió el mano a mano con el portero Thibaut Courtois (50).



El meta internacional belga volvió este sábado a jugar con el Real Madrid tras superar la grave lesión de rodilla, que le ha mantenido el dique seco durante casi toda la temporada.



El Real Madrid, que dio más intensidad a su juego tras la pausa, se adelantó al minuto siguiente con un tiro de Brahim Díaz a la escuadra (51).



El tanto marcó el cambio de rumbo en el partido, que comenzó a dominar el Real Madrid encerrando en su campo al Cádiz, condenado a buscar el contraataque.



- Brahim decisivo -

Los merengues pusieron pronto más tierra de por medio cuando Bellingham remató en boca de gol un pase de Brahim (68).



El inglés, que acababa de entrar al campo por Arda Güler (65), sigue metido de lleno en la lucha por ser el mejor artillero de LaLiga con 18 tantos, uno menos que el ucraniano del Girona, Artem Dovbyk.



El segundo gol fue la puntilla para el Cádiz, que ya sólo se dedicó a achicar agua ante los ataques merengues, que volvieron a ver puerta sobre la campana.



Un rápido contraataque lo culminó Nacho dejando un balón a placer para que Joselu hiciera el 3-0 definitivo (90+4) para el Real Madrid, al que sólo le queda mirar hacia el estadio de Montilivi y esperar un empate o derrota del Barça para cantar el alirón.



En el primer partido del día, la Real Sociedad ganó 2-0 en Getafe con un gol de Álex Suárez en propia puerta (33) y otro del neerlandés Sheraldo Becker (46).



La victoria supone tres puntos de oro para los vascos en su aspiraciones de mantenerse en puestos de Europa League, mientras Las Palmas acumuló su décimo partido consecutivo sin ganar y no acaba de sellar la permanencia que tiene a un paso.