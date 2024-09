Real Madrid, aliado con los postes, gana con goles de Vinicius y Mbappé de penal

Dos goles de penal de Vinicius y Kylian Mbappé en el segundo tiempo dieron los tres puntos al Real Madrid en su visita a la Real Sociedad (2-0), este sábado en la quinta fecha de la Liga española, en un partido en el que el conjunto 'merengue' se salvó en tres ocasiones por los postes.



El croata Luka Sucic, dos veces (una al poste y otra a la cruceta), y el delantero de Surinam Sheraldo Becker, con otro disparo al larguero del arco de Thibaut Courtois permitieron mantenerse en el partido al Real Madrid, que asestó un primer golpe con un penal por mano de Sergio Gómez convertido por Vinicius (58).



Poco después, el brasileño, que recibió una falta dentro del área, cedió un nuevo lanzamiento desde los once metros a su compañero francés Kylian Mbappé, que no perdonó engañando al arquero local Remiro (74).



Los hombres de Carlo Ancelotti se mantienen en segunda posición, con sólo un punto menos que el FC Barcelona, que visita el domingo al Girona (14H15 GMT).



Los otros tres partidos de este sábado en la máxima categoría del fútbol español concluyeron con victorias por la mínima.



El Villarreal ganó 'in extremis' en Mallorca (2-1) con un gol de Ayoze Pérez en el 90+4 y se colocó en tercera posición con once puntos.



El Sevilla logró su primera victoria del curso (1-0) a costa de un Getafe que sigue sin conocer la derrota y que pasará la semana en zona de descenso (17º). El veterano capitán Jesús Navas dejó los 3 puntos en el Sánchez Pizjuán (23).



Y después de un inicio difícil, el recién ascendido Espanyol (7º) parece ir adaptándose a la categoría después de sumar ante el Alavés (3-2) una segunda victoria seguida que deja al conjunto 'periquito' en séptima posición. El héroe en el RCDE Stadium fue el capitán Javi Puado, autor de los tres goles de su equipo (el primero con la izquierda, el segundo de cabeza, y el tercero, de penal, con la derecha).