Real Madrid campeón de Liga: Ancelotti, la encarnación del éxito tranquilo

El técnico Carlo Ancelotti, encarnación de la gestión tranquila, inscribió un poco más su nombre en la historia del Real Madrid con su segunda Liga española al frente del conjunto merengue.



Ancelotti se afianzó este sábado como uno de los entrenadores más exitosos del club merengue en sus dos pasos por su banquillo, entre 2013 y 2015 y ahora desde 2021.



El técnico italiano, de 64 años, ha ganado al menos dos veces todos los trofeos a nivel de clubes a los que podía acceder el Real Madrid (Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).



Alcanzó a su compatriota Fabio Capello, que también ganó dos Ligas al frente del conjunto madridista, al igual que leyendas como Zinedine Zidane o Vicente del Bosque.



El italiano está ya a solo un trofeo liguero de los tres logrados por Luis Molowny y el neerlandés Leo Beenhackker, pero lejos de las nueve ocasiones en que lo consiguió Miguel Muñoz.



En sus tres años desde que volvió al Real Madrid en 2021, Ancelotti ha seguido ampliando un palmarés que también incluye, entre otros, el campeonato italiano (2003-2004), el inglés (2009-2010), el francés (2012-2013) y el alemán (2016-2017).



- Amigo de los jugadores -

En su temporada de regreso a Madrid (2021-2022), logró su primer campeonato español, lo que le convirtió en el único entrenador en ganar los cinco grandes.



El nativo de Reggiolo (norte de Italia) podrá volver a repetir este año su famosa foto con gafas de sol y puro entre sus jugadores que se viralizó en internet, tras ganar ese primer título liguero.



"Los jugadores son mis amigos", afirmó el técnico, que en este año ha vuelto a manejar con maestría un vestuario lleno de estrellas ascendentes y figuras ya consolidadas.



Supo encajar a su nueva estrella Jude Bellingham tanto en el campo, donde para sorpresa de todos lo convirtió en goleador, como en el vestuario.



"Aquí somos una familia", decía su compañero Vinicius en una ocasión al ser preguntado por su relación con el centrocampista inglés.



"Entrar en el vestuario del Real Madrid es sencillo, sobre todo para los jóvenes, el nivel de ego de la plantilla y los veteranos es muy bajo", había afirmado el técnico merengue, que cuenta con el apoyo de su hijo y segundo, Davide, y los pesos pesados del equipo.



- Renovación -

Tras ser tentado por Brasil para ser su entrenador, Ancelotti renovó en diciembre pasado hasta 2026 con el Real Madrid, donde ha contribuido a fortalecer la leyenda europea de los merengues y la suya propia.



Tras ganar dos Champions con el Milan (2003, 2007), Ancelotti logró otras dos con el Real Madrid (2014, 2022) convirtiéndose en el entrenador que más Copas de Europa tiene, mientras sigue en liza por una quinta para él.



Sería la 15ª para el Real Madrid, al que volvió, después de su salida en 2015, tras un fracaso -relativo- en el Bayern de Múnich, donde ganó la Bundesliga en 2017, y su paso por Nápoles y Everton.



El presidente merengue, Florentino Pérez, lo reclamó para suceder a Zidane, quien fuera su adjunto.



Ancelotti, cuya esposa es hispano-canadiense, también había dirigido antes de su primera etapa en el Real Madrid a París Saint-Germain, Chelsea, Milan, Juventus o Parma.



- El Milan en el corazón -

El club de su vida sigue siendo el AC Milan, donde 'Carletto' se dio a conocer.



Primero jugador entre 1987 y 1992 y después entrenador entre 2001 y 2009, el técnico pasó 13 años en el club lombardo.



Como jugador, este centrocampista trabajador ganó dos Champions (1989 y 1990) a las órdenes del legendario Arrigo Sacchi, del que sería adjunto en la selección italiana en el Mundial de 1994, en la que los transalpinos fueron subcampeones.



Como entrenador, reavivó el palmarés de los Rossoneri con una Copa de Italia en 2003, una Serie A en 2004 y dos Champions, en 2003 y 2007, además de una recordada final perdida en 2005 contra el Liverpool.



Pero este hombre, amante del vino y la buena gastronomía, quedará ya eternamente ligado al Real Madrid, donde tendría previsto jubilarse.



"Me gustaría pasar tiempo con mis nietos, irme de vacaciones con mi mujer, hay tantas cosas que he descuidado y que querría hacer", decía en 2022 el italiano a la plataforma Amazon Prime Video.



"Después del Real sí, probablemente pare. Pero si el Real me mantiene aquí durante diez años, entrenaré durante diez años", aseguró.