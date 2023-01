Real Madrid gana al Valencia en los penales y se mete en la final de la Supercopa de España

El Real Madrid se metió este miércoles en la final de la Supercopa de España tras imponerse 4-3 al Valencia en la tanda de penales después de acabar 1-1 la primera semifinal del torneo a cuatro que se disputa en el estadio King Fahd de Riad.



Un penal transformado por Karim Benzema (39) adelantó al Real Madrid, pero Samuel Lino igualó con un remate en boca de gol (46) para mandar el partido a la prórroga, donde ninguno de los dos equipos logró romper las tablas, decidiéndose el partido en los penales.



Mientras el Real Madrid no falló en sus cuatro primeros tiros, Eray Comert mandó su disparo a las gradas del estadio King Fahd y José Luis Gayá se topó con la parada de Thibaut Courtois, convertido en el héroe de su equipo.



El Real Madrid, vigente campeón de la Supercopa, se medirá en la final del domingo al ganador del duelo que disputarán el jueves el Barcelona y el Betis.



"Estoy muy orgulloso del equipo, hemos jugado con una gran mentalidad, creo que este es el camino", dijo el técnico del Valencia, Gennaro Gattuso, pese a la derrota.



El equipo merengue empezó dominando, pero el Valencia fue creciendo poco a poco en el encuentro hasta poner en muchos aprietos a su rival.



"Fue un partido sufrido, complicado", admitió el técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, tras el encuentro.



- 'El equipo no está a tope' -

"Nos hemos encontrado un rival que ha defendido bien. Lo hemos manejado bastante bien. Estamos contentos porque es evidente que el equipo no está a tope", afirmó el técnico merengue.



En los primeros minutos, el Real Madrid logró encerrar al Valencia en su campo, pero el equipo che empezó a deshacerse de la presión merengue cuando el brasileño Samuel Lino, cedido por el Atlético de Madrid, empezó a conectar con su compañero Justin Kluivert, y apareció Edinson Cavani.



El delantero uruguayo conectó un cabezazo a centro de José Luis Gayá, que obligó a lucirse al portero Thibaut Courtois (19).

Tras el inicial dominio blanco, le tocó sufrir al Real Madrid hasta que Militao metió un balón largo para la carrera de Benzema, que acabó derribado en el área por Comert.



La acción fue sancionada con un penal, que transformó el propio delantero galo (30) para acabar la primera parte por delante en el marcador, aunque a la vuelta el Valencia igualó pronto el marcador.



En el primer minuto del segundo tiempo, Lato metió un balón al área donde apareció Lino para rematar en boca de gol y poner el 1-1 en el marcador (46).



- Porteros protagonistas -

"Ese gol nos ha trastocado los planes y el Valencia también nos ha apretado,", consideró Marco Asensio.



Muy lento e impreciso, el equipo merengue sólo se activó en el último cuarto de hora del encuentro cuando Benzema estuvo a punto de volver a adelantar a su equipo con un cabezazo que se fue alto (88).



En los mejores minutos merengues de la segunda parte, Vinicius perdió un mano a mano con el portero Giorgi Mamardashvili (90+5) y Valverde probó con otro disparo lejano atajado por el portero valencianista (90+7) para enviar el partido a la prórroga.



En el tiempo extra, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, en el que el Real Madrid se mostró más entero ante un Valencia sostenido por su portero.



Mamardashvili volvió a sacar un gran disparo desde la frontal de Vinicius (92), antes de lucirse en otro disparo lejano de Kroos (105).



El Valencia pudo sorprender en un disparo de Fran Pérez que paró un providencial Courtois (111), que después terminaría de certificar el pase de los blancos con su parada a Gayá.