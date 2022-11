Real Madrid goleó al Celtic 5-1 y clasificó a octavos de Champions como líder en su grupo

Real Santa Cruz

El presidente de Real Santa Cruz no quiso dar detalles de las deudas del club

Carlos Sánchez, presidente de Real Santa Cruz, señaló que las deudas del club son un tema "interno y no quisiera hacerlo público". También deslizó que hubieron conversaciones avanzadas con Always Ready para llevarse a Dorny Romero y Jayro Jean, aunque aún no hay nada cerrado.