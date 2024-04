Real Madrid-Manchester City, la final adelantada de la Champions

Real Madrid y Manchester City se medirán el martes en la ida de cuartos de final de la Champions (15:00HB), en la tercera eliminatoria consecutiva entre ambos gigantes en el máximo campeonato continental de clubes en lo que parece empezar a convertirse en una costumbre. "La temporada pasada ganamos , la anterior fueron ellos, es como un clásico entre nosotros, pero no tengo la sensación de que sea la misma situación que la temporada pasada", dijo este lunes el técnico del City, Pep Guardiola. Hace dos temporadas, e l Real Madrid eliminó al conjunto inglés en la semifinal del torneo continental, para acabar después alzando su 14ª 'Orejona'. La temporada pasada los 'Citizens' se tomaron la revancha dejando en la cuneta a los blancos también en semifinales del torneo de continental, que terminarían ganando por primera vez en su historia al vencer en la final al Inter de Milán 1-0. - Más descanso para el Real Madrid -

"Hemos tenido tiempo para preparar el partido , lo hemos preparado muy bien y tengo la confianza de que vamos a dar lo mejor", dijo este lunes el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Mientras los merengues han podido recargar pilas desde su victoria 2-0 sobre el Athletic de Bilbao el 31 de marzo, su rival ha tenido que jugar dos partidos cruciales en la lucha por el título de la Premier League. El City remontó el sábado para ganar 4-2 al Crystal Palace, en una inyección de moral de cara al martes, pero también un esfuerzo físico que podría acusar frente a los 'merengues', aunque Guardiola trató de rotar a sus principales figuras. - Haaland vs Vini -

A pesar de ello, el noruego acumula 30 goles en 36 partidos, seis de ellos en la Champions, donde colidera la tabla de goleadores junto con Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Harry Kane.



Haaland probablemente también querrá quitarse la espina de la temporada pasada cuando no pudo marcar contra el Real Madrid, bien controlado por Antonio Rüdiger, que, de nuevo será el encargado de vigilar al nórdico.



"Haaland no es un jugador fácil de controlar, vive de los pases de sus compañeros. Hay que controlarlos también para que las cosas sean más sencillas", dijo este lunes Rüdiger.



El duelo del nórdico con Vinicius se perfila como una de las grandes atracciones de esta eliminatoria, en la que el brasileño querrá brillar tras una temporada lastrada por las lesiones.



Hasta trece partidos se ha perdido 'Vini' con el Real Madrid, algo que no ha impedido que lleve 18 tantos, seis de ellos en sus últimos cuatro encuentros con el club blanco.



- Ancelotti y 200 partidos de Champions -