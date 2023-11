Real Madrid pendiente de Vinicius para sellar pase a octavos de Champions

El delantero brasileño, diferencial la pasada temporada con sus 23 goles y 21 asistencias, no acaba de encontrar su mejor forma, aunque su descenso en la efectividad se ha visto maquillada por los goles de Jude Bellingham.



El inglés se ha convertido en el impulsor del equipo con sus 14 goles en 13 partidos, prácticamente la mitad de los 29 tantos que lleva el equipo merengue en lo que va de temporada.



Bellingham es duda para el encuentro contra el Braga del miércoles por una luxación en el hombro, por lo que los focos se centrarán en Vinicius y su compañero Rodrygo en el ataque merengue.



Vinicius acumula tres goles y dos asistencias en once partidos, frente a los diez tantos y tres pases de gol que llevaba la pasada campaña a estas mismas alturas.



- Lesión y cambio de táctica -

Delantero titular, Vinicius lleva menos goles que Joselu, llegado en la última ventana de traspasos y único delantero centro puro del conjunto blanco.



Titular en sólo la mitad de los 14 partidos en los que ha participado, el ex del Espanyol lleva cinco goles y dos asistencias.



El brasileño, lastrado por una lesión muscular que le tuvo fuera de los terrenos de juego casi todo el mes de septiembre en el que se perdió cuatro encuentros, no acaba de recuperar su puntería.



El cambio de dibujo de dibujo de Carlo Ancelotti para encajar a Bellingham dejando a Vinicius y Rodrygo por delante tampoco parece favorecer al brasileño.



El técnico del equipo merengue mantiene, no obstante, la confianza tanto en Vinicius como en Rodrygo, convencido de que los goles de ambos llegarán.



"Rodrygo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y que Joselu", aseguró Ancelotti el sábado pasado antes del empate contra el Rayo Vallecano el domingo (0-0).



El técnico merengue insistió en que "Rodrygo y Vinicius volverán a marcar sin problema".



- Un mes sin marcar -

El partido contra el Braga puede servir para que Vinicius empiece a mostrar su mejor versión, al igual que el anterior encuentro en Portugal hace dos semanas, sirvió para que Rodrygo acabará con su sequía goleadora.



El brasileño fue el autor del gol que abrió el marcador en el Estadio Municipal de Braga, antes de que Bellingham hiciera el definitivo 2-1 para el Real Madrid.



Vinicius fue el asistente en los dos tantos y es que la Champions es la competición donde más cómodo parece haberse sentido el brasileño, que también marcó uno de sus tantos en la victoria contra el Nápoles (3-2) en la segunda jornada de Champions.



El mal momento de 'Vini', que marcó por última vez en el triunfo liguero contra Osasuna el 7 de octubre (4-0), se refleja en su actitud en el campo, donde se pierde en protestas y gestos que le han valido dos tarjetas amarillas en sus tres últimos encuentros del campeonato español.



El brasileño puede enderezar el rumbo en un partido en el que el Real Madrid, líder del grupo C, cerraría con una victoria su pase a octavos de final de la Champions.



El equipo blanco necesitará de goles frente a un Braga, tercer clasificado de la llave con tres puntos, por detrás del Nápoles, que aspira a una victoria para seguir en la carrera por uno de los dos puestos que dan acceso a la siguiente fase de la competición.