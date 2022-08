Real Madrid se despide de Casemiro, que acepta el desafío del United

Tras ganar 18 títulos en una década e integrante de una medular de leyenda junto a Toni Kroos y Luka Modric, el brasileño Casemiro abandona el Real Madrid para cumplir el desafío de jugar en la Premier League, con el Manchester United.



Los dos clubes hicieron oficial este viernes el pase del pivote defensivo internacional con Brasil, que a sus 30 años descubrirá el considerado mejor campeonato del mundo.



"El Real Madrid C. F. y el Manchester United han acordado el traspaso del jugador Carlos Henrique Casemiro", anunció en un comunicado el club blanco, casi al mismo tiempo de que lo hiciese también el actual colista de la Premier League.



"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club" tras ganar 18 títulos: 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.



El club blanco informó que el próximo lunes, a las 09:30, tendrá lugar un acto de homenaje y despedida a "un jugador ejemplar", tras el que Casemiro comparecerá ante la prensa.



El anuncio llegó horas después de que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitiese la voluntad del jugador de abandonar el club español.



"Lo he hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad", declaró el italiano.



Pese a la importancia de Casemiro en el juego y en el vestuario blanco, su puesto en el once inicial de Ancelotti peligraba con el fichaje del francés Aurelien Tchouameni este mercado, movimiento que podría alcanzar los 100 millones de euros (101,4 millones de dólares).



- Refuerzo para el colista de la Premier -

Al mismo tiempo que el Real Madrid, el Manchester United oficializó la llegada del jugador brasileño: "Manchester United se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Real Madrid por el pase de Casemiro", indicó la entidad de Old Trafford, precisando que el fichaje está "sujeto a una revisión médica" para que sea efectivo.



El United, que el lunes recibe al Liverpool como colista de la Premier League tras dos jornadas disputadas, destacó que el futbolista formado en el Sao Paulo "ha jugado más de 500 partidos a nivel profesional, incluyendo 63 con la Selección de Brasil", con la que conquistó la Copa América en 2019.



Pese a que ninguno de los dos clubes ha dado cifras de la operación, medios como la BBC y The Athletic informaron que el United pagará unos 70 millones de euros al Real Madrid por el jugador, que firmará por cuatro temporadas más una quinta opcional.



De esta manera, el técnico holandés del United, Erik ten Hag, ya tiene al jugador que considera imprescindible para dar equilibrio a su equipo y seguridad defensiva.



La falta de refuerzos es una de las razones señaladas tras caer como locales contra el Brighton (1-2) y en Brentford (4-0), siendo el argentino Lisandro Martínez, el danés Christian Eriksen y el neerlandés Tyrell Malacia los únicos fichajes de los 'Red Devils' en esta ventana de mercado.



La situación deportiva podría empeorar el lunes con la visita del Liverpool a Old Trafford, un encuentro en el que podría debutar Casemiro.



El brasileño se reencontrará en Old Trafford con otros dos protagonistas de muchos de los éxitos del Real Madrid en la última década, el defensa francés Raphaël Varane y el delantero portugués Cristiano Ronaldo, aunque varios medios han informado del deseo de la estrella lusa de abandonar este mismo verano (boreal) el United, que no participará en la prestigiosa Liga de Campeones.