Real Madrid se proclama campeón de Liga tras la derrota del Barcelona en Girona

La derrota del conjunto azulgrana frente al Girona dio el título a los merengues, que son líderes con 87 puntos, a 13 puntos del Girona, segundo, y a 14 del Barça, que bajó al tercer puesto.



El equipo merengue cumplió su papel el imponerse al Cádiz en un partido en el que aceleró en la segunda parte, tras ser incapaz de sortear la firme defensa andaluza en el primer tiempo.



Brahim Díaz adelantó a los merengues con un gol por la escuadra (51), que marcó el cambio de rumbo en el partido.



Los merengues pusieron pronto más tierra de por medio cuando Bellingham remató en boca de gol un pase de Brahim (68) y Joselu cerró la cuenta sobre la campana con un remate a bocajarro (90+4).



La victoria blanca cumplió con el primer requisito para el título, pero faltaba el segundo que llegó cuando el Barça perdió 4-2 en el campo del Girona.



- El Girona se asegura la Champions -

El Barcelona se adelantó con un disparo cruzado del danés Andreas Christensen (3), pero al minuto siguiente el ucraniano Artem Dovbyk igualó de cabeza (4), afianzándose en lo alto de la clasificación de goleadores con 20 tantos.



El equipo azulgrana volvió a adelantarse antes del descanso con un penal transformado por Robert Lewandowski (45+1).



Tras el descanso, el Girona dio un paso adelante con las entradas de Cristian Portugués y Yan Couto (64).



'Portu' necesitó sólo un minuto para igualar el encuentro al rematar en boca de gol un pase de Dovbyk (65) y dos minutos después, Miguel Gutiérrez, canterano del Real Madrid, ponía por delante al Girona (67).



Los goles fueron un mazazo para el Barça que se vino abajo y aún vio a Portu marcar el cuarto con una volea de primeras (74) para asegurar la victoria local.



El triunfo del Girona le garantizó jugar la próxima temporada en Champions por primera vez en su historia y de paso dio LaLiga al Real Madrid.



- "Hemos merecido ganarla" -

"Hemos merecido ganarla y tenemos que ganarla sea cuando sea", dijo este sábado el técnico merengue, Carlo Ancelotti, antes de conocer el desenlace en Girona.



Los merengues unen este título a la Supercopa de España, que ya ganaron en enero en Arabia Saudita contra el Barcelona, pero su cosecha de títulos esta temporada aún puede aumentar en los próximos días si terminan con éxito su carrera en la Champions.



Una 15ª orejona sería el mejor cierre de temporada para un equipo que en España ha dominado el campeonato.



Los merengues no han vuelto a bajarse de lo alto del podio liguero desde la jornada 18, tras alternarse brevemente en las primeras fechas con el Girona, el equipo revelación de la campaña.



En 34 partidos, los blancos han ganado 27, empatado 6 y perdido sólo uno contra el Atlético de Madrid 3-1 el 29 de septiembre pasado en la 6ª fecha en el Metropolitano.



El equipo de Carlo Ancelotti se ha apoyado en su gran poder ofensivo con 74 goles en el campeonato, casi la mitad de ellos convertidos por Jude Bellingham y Vinicius.



El inglés es el máximo goleador del equipo merengue con 18 goles en el campeonato, aunque su rendimiento bajó en la última parte de la temporada.



- "Una Liga espectacular" -

El Real Madrid es el equipo más goleador de LaLiga, pero su dominio se ha asentado en gran parte en su fortaleza defensiva.



"Una pieza importante (para ganar LaLiga) la pusimos cuando empezamos a defender bien, con compromiso colectivo", dijo este sábado Ancelotti, que ha convertido al Real Madrid el conjunto menos goleado del campeonato.



El Real Madrid sólo ha recibido 22 goles en contra, once menos que la siguiente mejor defensa del campeonato, el Athletic de Bilbao.



La irregularidad del Barça durante la temporada y el bajón experimentado por el Girona en el último tercio de LaLiga han ayudado al equipo blanco, que apenas ha tenido altibajos durante la temporada.



"Ha sido una Liga espectacular, con mucha continuidad, hemos fallado muy pocas veces", dijo este sábado Ancelotti, que puso de relieve otro de los puntos fuertes del equipo: la buena mezcla de veteranos y jóvenes figuras.



"Esta transición que ha empezado poco a poco se esta cumpliendo y está saliendo muy bien porque los jóvenes progresa y los veteranos siguen manteniendo un nivel fantástico", sentenció.