Real Madrid sin presión ante un Unión Berlín sin margen de error

Con el liderato de la llave asegurado para los merengues, toda la presión estará en el equipo germano, último clasificado a dos puntos del Braga portugués, tercero, que se enfrenta al Nápoles en el otro encuentro del día, en un duelo por la clasificación a octavos.



El Unión Berlín necesita la victoria y que el conjunto portugués pinche en Nápoles para arrebatar el tercer puesto al Braga y poder continuar su camino en la Europa League, tras su primera temporada en la Champions.



Ante la urgencia del conjunto alemán, el equipo merengue sólo se juega poder cerrar la fase de grupos con un pleno de puntos, tras contar por victorias sus cinco partidos en el campeonato continental.



"El equipo está en una muy buena dinámica, nuestro objetivo es venir aquí a conseguir ese pleno de victorias en esta fase de grupos", dijo el extremo Lucas Vázquez este lunes en rueda de prensa.



- Posibles rotaciones -

El entrenador italiano del Real Madrid, que sigue contando con numerosas bajas importantes, podría aprovechar el encuentro para hacer rotar a sus jugadores más cansados, lo que podría favorecer a futbolistas como el joven Nico Paz.



"Puede ser (que juegue), depende de lo que vea en el entrenamiento de hoy", dijo Ancelotti, al ser preguntado por el joven centrocampista hispano-argentino este lunes.



"Si hay jugadores cansados, no van jugar, pero no voy a hacer una rotación sólo por hacerla", advirtió, no obstante, el técnico merengue.



Nico Paz destacó en el último encuentro de la Champions contra el Nápoles en el Santiago Bernabéu, donde marcó un gol en la victoria 4-2 sobre los italianos en la anterior jornada del campeonato continental.



"Es un jugador para el futuro del Madrid, porque tiene toda la calidad que se necesita para ser jugador del Madrid", había afirmado Ancelotti tras la victoria sobre el Nápoles que aseguraba el liderato de la llave.



- Bellingham, valor seguro -

Nico Paz podría tener así una nueva oportunidad en Berlín, donde Jude Bellingham probablemente tendrá la ocasión de seguir su espectacular progresión en su primer año en el equipo blanco.



El inglés, máximo goleador del campeonato español con 12 goles, también es uno de los mejores artilleros en la Champions, donde lleva cuatro goles, sólo uno menos que los delanteros del Manchester City, Erling Haaland, y del Manchester United, Rasmus Hojlund, con cinco.



Bellingham ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos oficiales del conjunto merengue, del que es el máximo goleador con 16 dianas por delante de hombres como Rodrygo (9) o el ahora lesionado Vinicius (6).



- Kepa en la portería -

Ancelotti adelantó que Kepa Arrizabalaga será el portero frente al Unión Berlín, tras el debate abierto después de las últimas buenas actuaciones de Andreiy Lunin.



El portero ucraniano sustituyó a Kepa Arrizabalaga en el partido contra el Sporting de Braga de Champions a principios de noviembre, tras la lesión que sufrió Kepa en el calentamiento antes de ese encuentro.



A los cinco minutos de partido, Lunin detuvo un penal y en los cinco partidos siguientes ha mantenido el nivel, encajando cuatro goles, aunque dos de ellos fueron en un mismo partido, y Ancelotti apostó por él el sábado en el empate liguero contra el Betis (1-1).



"Lo bueno es que Lunin ha tenido la oportunidad de mostrar con continuidad sus características, algo que no tenía que hacer Kepa que ya estaba contrastado", dijo Ancelotti sobre su portero ucraniano, declarándose "muy contento de tener un portero de confianza" en él.



Equipos probables:



Unión Berlín: Ronnow - Roussillon, Leite, Knoche, Juranovic - Khedira, Laidouni, Haberer, Gosens - Volland, Behrens. Entrenador: Nenad Bjelica (CRO)



Real Madrid: Kepa - Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García - Valverde, Kroos, Modric - Bellingham - Rodrygo, Brahim Díaz. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)



Árbitro: Rade Obrenovic (SLO)