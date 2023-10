Real Madrid vence a Napoli por 3-2 y lidera en solitario su grupo de Champions

Ya autor en la primera jornada del tardío gol que sirvió a los blancos para imponerse al Unión Berlín en el tiempo añadido (1-0), el inglés asistió a Vinicius Jr (27) y logró el segundo gol con una gran acción individual (34), para dar la vuelta al 1-0 inicial del noruego Leo Ostigard (19).



En la segunda mitad, el polaco Piotrz Zielinski igualó de nuevo de penal (54) antes de que un potente disparo del uruguayo Federico Valverde impactara primero en el larguero y después en la espalda del guardameta Alex Meret (78) para colarse en su portería, sentenciando el partido a favor de los visitantes.



- Gol y asistencia en diez minutos -

El Nápoles abrió el marcador aprovechando un saque de esquina al segundo palo donde el brasileño Natan lanzó un remate de cabeza al larguero y Ostigard aprovechó el rebote para marcar de cabeza.



El conjunto italiano pudo doblar su ventaja minutos después, cuando un disparo del polaco Piotr Zielinski (24) rebotó en un defensa merengue, y salió rozando la portería de Kepa.



El Real Madrid no tardó en castigar esa oportunidad perdida por el Nápoles. Bellingham interceptó un pase en la salida de balón del conjunto italiano, para dejar a Vinicius Jr cara a cara contra Alex Meret, en un duelo que el brasileño definió con calma, con un disparo raso y preciso al segundo palo.



Menos de diez minutos después, Bellingham fabricó el segundo gol de los visitantes, logrando llegar al área rival tras una gran acción individual en la que ningún jugador del Nápoles pudo frenarle y rematando también con serenidad.



El inglés continúa su sensacional arranque de temporada en el conjunto blanco, con ocho goles y tres asistencias entre todas las competiciones.



A pesar de que el Real Madrid se había hecho ya con las riendas del partido, el nigeriano Víctor Osimhen (38) estuvo cerca del empate con un gran remate de cabeza que despejó con las manos Kepa.



- El Nápoles buscó el tercer gol -

El paso por los vestuarios sentó mejor al Nápoles, decidido a pelear por los puntos. Una internada en el área de Osimhen fue desviada por Nacho y, tras revisión en el VAR, se señaló penal por mano del defensa español. Zielinksi no perdonó desde los once metros, devolviendo las tablas al marcador.



Impulsado por el temprano empate, el Nápoles se volcó hacia la portería merengue y sumó sus mejores minutos, con un disparo desviado del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (56) y una nueva ocasión de Zielinski, atajada por Kepa (57).



Pese a que los locales parecían más cercanos a lograr un nuevo tanto, el Real Madrid doblegó al Nápoles con un potente disparo desde la frontal del área del uruguayo Fede Valverde, que impactó primero en el larguero y después en la espalda de Meret, para colarse dentro de la portería y arrancar los tres puntos del estadio Diego Armando Maradona.



Con esta victoria, el Real Madrid lidera el grupo C en solitario con seis puntos, mientras que Nápoles es segundo, empatado a tres unidades con el Braga que venció por 3-2 en su visita al Unión Berlín, colista tras dos derrotas.



El Real Madrid, líder de LaLiga, recibirá el sábado en el Santiago Bernabéu al Osasuna (10º) en la novena jornada de campeonato.