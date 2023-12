Real Madrid y Barcelona seguirán adelante con el proyecto de Superliga

¿"El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio", afirmó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una declaración institucional, en la que también asegura que "desde hoy los clubes serán los dueños de su destino".



"Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo", añadió el presidente del Real Madrid.



El TJUE consideró este jueves que las reglas de la UEFA relativas a la autorización de otros torneos como la Superliga europea eran contrarias al derecho de la competencia.



La justicia europea precisa, sin embargo, que ello no significa que el proyecto de la Superliga "deba ser necesariamente autorizado", subrayando que se pronuncia de forma general sobre las reglas de la FIFA y la UEFA, y no sobre ese "proyecto específico".



"La sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol", afirmó el Barcelona en un comunicado.



"Tenemos el deber y la responsabilidad de dar al fútbol europeo el nuevo impulso que tanto necesita", insistió Florentino Pérez.



"Y para ello, seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero", añadió el mandatario merengue.



El aspecto económico es uno de los principales argumentos de estos dos clubes, últimos supervivientes de los doce equipos que inicialmente lanzaron la idea en abril de 2021.



El nuevo proyecto "traerá sostenibilidad económica para todos los clubes", aseguró Florentino Pérez, mientras que para su homólogo del Barça, Joan Laporta, "ha llegado el momento de que los clubes (...) tengan un mayor control sobre su destino, un mayor control sobre su futuro y un mayor control sobre su propia sostenibilidad".



"Estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo en el que podemos trabajar en libertad desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol", afirmó Pérez.



De la misma manera, también Laporta llamó a "un diálogo abierto y constructivo con el objetivo de que se generen sinergias entre todas las partes".