Real Madrid y Girona se juegan el título honorífico de "campeón de invierno"

. Ancelotti renovado

El Real Madrid recibirá a partir de las 18h15 al Mallorca con su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, renovado recientemente hasta junio de 2026... plantando a la selección de Brasil, donde asumían su llegada inminente desde hacía meses.



Con el futuro del técnico resuelto, el equipo blanco puede poner ahora todo el foco en la competición y seguir con la buena trayectoria de la primera mita de la temporada, en la que sólo ha sumado una derrota (contra el Atlético de Madrid a finales de octubre) en 24 partidos oficiales (18 de campeonato y 6 de Liga de Campeones).



. Fuerte en el Bernabéu

El Real Madrid ha convertido este temporada su estadio, el renovado Santiago Bernabéu, en un feudo casi inexpugnable, donde solo el Rayo logró llevarse algo positivo (0-0 a comienzos de noviembre).



El Mallorca, entrenado por el mexicano Javier Aguirre, solo ha logrado un triunfo esta temporada como visitante: 1-0 contra el Celta en Vigo en la quinta jornada del campeonato.



Pero tras un periodo de malos resultados, que llegaron a poner incluso en duda la continuidad del técnico mexicano, el Mallorca (14º) acabó bien el año, sumando 8 de los 12 puntos posibles en diciembre, lo que le ha valido para alejarse del descenso.



. Griezmann a hacer historia en Montilivi

A partir de las 20h30 se verán las caras en Montilivi el sorprendente Girona (2º) y el Atlético de Madrid (3º), en el que Antoine Griezmann buscará convertirse en el máximo goleador de la historia del club rojiblanco, luego de haber igualado el récord de Luis Aragonés (173) contra el Getafe en la última jornada del año.



El delantero francés tuvo ya la ocasión de haber hecho historia en el partido atrasado contra el Sevilla disputado el 23 de diciembre, pero no marcó en la victoria por 1-0 que colocó a los de Diego Simeone en la tercera plaza del campeonato, empatado a 38 puntos con el Barcelona.



Montilivi no será un escenario fácil para los rojiblancos, donde sólo el Real Madrid pudo llevarse la victoria a finales de septiembre. Desde entonces, el equipo catalán ha sumado cuatro triunfos y un empate en su estadio.



. ¿Debut de Vitor Roque?

El FC Barcelona pondrá broche a la jornada el jueves contra Las Palmas (9º) en un partido en el que podría debutar el nuevo fichaje azulgrana, el delantero brasileño Vitor Roque.



El ex de Athletico Paranaense, de solo 18 años, ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros y podría viajar a Canarias teniendo en cuenta, además, los problemas de cara a gol que está teniendo esta temporada el equipo de Xavi Hernández, lo que ha lastrado sus resultados en la primera mitad de curso.



En solo tres de los 24 partidos que ha disputado esta temporada el Barcelona, el vigente campeón ha logrado la victoria por más de un gol de diferencia en solo tres de ellos: 2-0 contra el Cádiz y 5-0 frente a Betis y el Amberes (en Champions).