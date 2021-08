Real Potosí alivia sus penas con una victoria ante un alicaído Blooming (3-1)

Escucha esta nota aquí

Quinto partido consecutivo que Blooming no puede ganar en el campeonato. La academia cruceña perdió este viernes en la Villa Imperial ante Real Potosí por 3-1. Los locales volvieron a la senda del triunfo en la fecha 15 y luego de cuatro meses de mala racha que lo ubican en el penúltimo lugar en la tabla de posiciones.

Los conquistas de Real Potosí fueron convertidos por Abraham Cabrera (autogol 31’), Bismark Ubah (55’) y Leiner Escalante (64’). Richard Spenhay marcó el único gol de Blooming a los 74’.

La última victoria del cuadro potosino fue el 11 de abril, frente a San José. En esa oportunidad venció de local a los orureños por un contundente 3-0 en partido correspondiente a la cuarta fecha.

Lo que pasó en esta jornada fue un aliciente para los Lilas y desazón para los celestes que no pueden levantar cabeza y que en este encuentro no contaron con los mediocampistas Cristian Latorre (acumulación de tarjetas amarillas) y Rafinha (decidió no viajar), pilares en el equipo titular.

Los celestes tuvieron un buen comienzo en el primer tiempo. Hasta el autogol de Abraham Cabrera, a los 31minutos, los dirigidos por Eduardo Villegas habían generado un par de situaciones muy claras de gol. La mejor se dio a los 9 minutos, cuando Joselito Vaca, que el jueves cumplió 39 años, sacó un potente remate sobre el arco de Ismael Peña y tras el rebote Samuel Garzón estrelló la pelota en uno de los postes.

En ese momento, Blooming dio la impresión que estaba en condiciones de sorprender al dueño de casa. Joselito Vaca y Spenhay eran los conductores de un equipo que se mostraba 'atrevido' en un terreno complicado y ante un rival herido por la mala campaña que viene haciendo en el campeonato.

Cuando se esperaba que la visita sea el que abra el marcador lo hizo el local con un gol en contra del defensor Abraham Cabrera. Infortunio para el defensor de Bloomning a quien le rebotó la pelota tras el rechazo del portero Braulio Uraezaña, que no pudo contener un fuerte remate del nigeriano Bismark Ubah.

Con este resultado transitorio se fueron ambos equipos al descanso. En el segundo tiempo, Real Potosí hizo sentir su localía. Presionó más en ataque, sector en el que Gerardo Yecerotte y el español Franz Pastor fueron el dolor de cabeza de la zaga cruceña.

Uraezaña tuvo un arduo trabajo en este periodo y salvó en varias ocasiones la caída de su pórtico. Hizo lo que pudo, hasta que llegaron los goles de Ubah a los 55’ y de Escalante a los 64’.

La goleada estaba consumada y era de esperarse porque Blooming ya no tenía la misma fuerza de la primera parte. Villegas buscó refrescar su equipo con el ingreso de Hugo Rojas, Omar Cayo Lijerón y Kevin Farell, pero no fue suficiente más allá del golazo de tiro libre de Spenhay a los 74’ y del gol que se perdió Farell a los 85’ cuando quedó mano a mano con el arquero de Real Potosí.