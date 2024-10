Real Santa Cruz rescató un punto ante la 'U' de Vinto en el Tahuichi

Para Real Santa Cruz cada partido es una final y bajo ese contexto no se puede dar el lujo de ceder nada . Sin embargo, este martes no le pudo ganar a la 'U' de Vinto, que generó mayor riesgo y que estuvo a tiro de ganarle. Es más, se puso en ventaja con gol de penal de Rodrigo Llanos (85') pero en la siguiente jugada, Brayan Moreno (86') selló un 1-1 opaco para ambos.

Dio la impresión que la 'U' de Vinto mereció más porque el cabezazo de Tommy Tobar (23') , la diagonal de 'Maxi' Núñez (24') y el remate directo de Carlos Ribera (34') originaron un riesgo tremendo que costó desactivar. En este tramo del partido es para destacar la buena actuación del meta Diego Zamora que de no ser por él la situación se pudo complicar temprano.

Real hizo poco en ofensiva, 'Calendario' Gonzales no tuvo a nadie que lo secundara y comenzó a reclamar a sus compañeros que se le acercaran más. Alan Mercado, por derecha, y Mateo Abastoflor, por izquierda, apenas lo respaldaron. Es más, la 'masita' de Mercado a los 19' del duelo, fue la única opción clara que generó el local en esa primera parte.

En el complemento el panorama comenzó bien para el local ya que a los 55' Edward Vaca inquietó. Pero no fue más, porque luego, la visita volvió a estar más cerca de la apertura: Tobar no controló bien y Suárez se la punteó; luego 'Maxi' Núñez no pudo marcar de sombrerito tras un manotazo de Zamora.