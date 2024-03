Real Santa Cruz y Guabirá empataron 1-1 con suspenso sobre el final del partido

Una expulsión evitable, un gol que no subió al marcador por fuera de juego, y un penal que no se sancionó sobre el final del partido. Real Santa Cruz y Guabirá protagonizaron un encuentro que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último minuto. Desde el pitido inicial, ambos equipos mostraron sus intenciones de hacerse con los tres puntos en disputa en la quinta fecha del Torneo Apertura.



El primer tiempo fue testigo de un Real Santa Cruz decidido a imponer su juego, mientras Guabirá intentaba encontrar su ritmo. Aunque los primeros minutos transcurrieron con equilibrio, Real Santa Cruz logró romper el empate con un golazo de Ángel Sánchez, quien definió con precisión tras una excelente jugada colectiva.



Sin embargo, la alegría se vio empañada para Real Santa Cruz con la expulsión de Jean Carlos López, dejando a su equipo con un jugador menos en el campo. A pesar de la adversidad numérica, el albo no bajó los brazos y se mantuvo firme en defensa durante el resto del primer tiempo.



El segundo tiempo trajo consigo un cambio de dinámica. Con un jugador más en el campo, Guabirá intensificó su presión en busca del gol del empate. Aunque Real Santa Cruz resistió valientemente, el rojo finalmente encontró la igualdad gracias a un potente disparo de Ronaldo Vásquez.



El partido estuvo marcado por momentos de incertidumbre, especialmente en el minuto 81 cuando Guabirá estuvo cerca de tomar la ventaja con un gol anulado por fuera de juego tras la intervención del VAR. Además, un penal a favor de Real Santa Cruz en tiempo añadido fue finalmente anulado por la misma razón.



Con este empate, Real Santa Cruz se mantiene en la parte baja de su grupo con apenas 4 puntos, mientras que Guabirá sigue en la pelea en el segundo lugar del suyo con 7 puntos. Ambos equipos tendrán la oportunidad de recuperarse en la próxima jornada, donde enfrentarán a San Antonio y Always Ready respectivamente.