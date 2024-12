Real Santa Cruz y Guabirá se cruzan en un duelo clave por la permanencia

Una final por la permanencia será la que se jugarán este sábado Real Santa Cruz y Guabirá, a partir de las 15:00 en el estadio del conjunto albo, por la fecha 26 del torneo Clausura. Ambos equipos necesitan la victoria para mantener vivas sus esperanzas de mantenerse en la máxima categoría del fútbol boliviano.

Sin duda alguna, el que tiene el panorama más complicado es Real, ya que se encuentra en el último lugar de la tabla acumulada con 23 puntos y, de momento, está perdiendo la categoría.

Los albos ya no dependen de sí mismos para no descender, pues necesitan ganar y esperar que Royal Pari y su rival de turno no sumen de a tres. El ‘Inmobiliario’ ya le sacó siete puntos gracias a su triunfo sobre Oriente Petrolero, resultado que complicó seriamente las aspiraciones del equipo que hoy es dirigido por Armando Ibáñez.

Ibáñez, quien justamente debutó el miércoles en los albos, es consciente del desafío que se le presenta, pero asegura que lucharán hasta el final para mantener al equipo en primera.

“Es un sueño cumplido estar acá; sé en la situación que estoy agarrando al club, pero eso es lo lindo del fútbol: los retos. Voy a trabajar con todas las ganas del mundo por el cariño que le tengo al club; soy hincha, nací acá. Jugué aquí desde los catorce años y tuve la suerte de ser campeón como jugador y técnico”, manifestó Ibáñez.

“Dios dirá si alcanza, y si no, hay que morir de pie. He ido conociendo de a poco al equipo; hay que darle ánimo y confianza a los jugadores. No podemos estar más abajo de lo que estamos y para salir adelante hay que luchar”, añadió.

Finalmente, Ibáñez se refirió a Guabirá y aseguró que será un rival muy difícil que también se juega la permanencia. “Es un rival difícil como todos; los dos nos jugamos la permanencia. No hay que hablar mucho y debemos demostrar que queremos ganar”, cerró.

En la vereda de enfrente aparece Guabirá, que está en la antepenúltima posición con 32 unidades y corre el riesgo de caer en puesto de indirecto si no suma de a tres.

Los azucareros, dirigidos técnicamente por Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada, son conscientes de que ya no pueden fallar y se ven obligados a recuperar los puntos perdidos el lunes ante Always Ready en Montero, donde perdieron 3-1.

Para este encuentro es un hecho que el volante Jorge Lovera no podrá ser tomado en cuenta, ya que fue expulsado en el último partido y deberá cumplir un partido de suspensión. Andrada analiza las variantes y es posible que se incline por Luis Enrique Hurtado.

Las acciones serán dirigidas por el cruceño Santiago Silva, quien será colaborado desde las bandas por sus coterráneos Juan Pablo Montaño y Felipe Cuéllar. Darin Méndez será el cuarto árbitro; mientras que el VAR estará a cargo de Bladimir Rueda y el AVAR de José Antonio Flores.