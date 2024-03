Real Tomayapo avanzó a la fase de grupos de la Sudamericana y aseguró $us 900.000

Real Tomayapo derrotó a Wilstermann por penales (4-3), luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y se clasificó para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. El cotejo se disputó en el estadio IV Centenario de Tarija, la noche de este martes. Los chapacos, que recibieron $us 225.000 por jugar esta primera fase, aseguraron $us 900.000 más, porque en la siguiente instancia jugarán tres partidos de local ($us 300.000 por partido).