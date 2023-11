Real Tomayapo e Independiente darán inicio a la fecha 32, este viernes

The Strongest 17:30 Always Ready

Oriente Petrolero 20:00 Vaca Díez Lea también Fútbol The Strongest empató (2-2) con Vaca Díez en Cobija y el título debe esperar El equipo atigrado estaba obligado a vencer y esperaba que Always Ready no gane a Royal Pari para ser campeón, pero no se dieron esos resultados. El partido se jugó en el estadio Roberto Jordán