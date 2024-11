Real Tomayapo le gana a San Antonio en el final y se acerca a zona de clasificación

No fue la única buena noticia para Tomayapo, pues el viernes por la noche al club se le informó que el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) declaró improcedente la impugnación que presentó The Strongest por la supuesta mala habilitación del jugador Misael Cuéllar y no perderá en mesa los tres puntos que ganó en cancha el 18 de agosto (2-0).