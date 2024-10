Real Tomayapo se reencuentra con la victoria e impide que Always siga en levantada

Real Tomayapo golpeó en los momentos justos y logró un triunfo importante en casa frente a Always Ready, con un marcador de 2-0. El encuentro, que se disputó en el estadio IV Centenario de Tarija, estuvo cargado de emociones, y los goles se hicieron esperar hasta la segunda mitad. Juan José Orellana y Óscar Becerra fueron los encargados de marcar para el cuadro local, que escala posiciones en la tabla Acumulada.



Desde el inicio del partido, Real Tomayapo tomó la iniciativa y se mostró agresivo en ataque. Agustín Graneros se destacó como el hombre más peligroso del equipo, generando varias oportunidades claras para abrir el marcador. Sin embargo, el arquero Alain Baroja se mostró sólido bajo los tres palos, evitando que los locales se adelantaran en el primer tiempo.



El partido dio un giro inesperado cuando Always Ready sufrió la expulsión de uno de sus jugadores clave. En un intento por recuperar la pelota, Baroja salió de su área para achicar ante Graneros, pero cometió una falta que le costó la tarjeta roja. Este incidente dejó al equipo visitante con un hombre menos desde el minuto 24, lo que complicó su estrategia defensiva.



A pesar de la inferioridad numérica, Always Ready intentó reacomodarse y logró controlar el juego durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, la primera mitad finalizó sin goles, lo que dejó a ambos equipos con mucho por demostrar en la segunda parte.



En el complemento, Real Tomayapo aprovechó su ventaja numérica desde el primer minuto y se volcó al ataque. La presión constante comenzó a desgastar a Always Ready, que poco a poco fue perdiendo fuerza en el campo. Los locales comenzaron a generar más oportunidades y a crear un ambiente de expectativa entre sus aficionados.



Los goles del triunfo llegaron en la recta final del encuentro. Juan José Orellana marcó el primer tanto a los 82 minutos con un tiro libre que se desvió en la barrera, engañando al arquero Rodríguez, quien había reemplazado a Baroja. Este gol desató la celebración entre los hinchas locales, que vieron cómo su equipo finalmente rompía el empate.



Cuatro minutos más tarde, Óscar Becerra sentenció el marcador con un segundo gol (86’) tras una gran corrida de Denis Pinto. Becerra recibió un pase perfecto y solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para sellar una victoria crucial para su equipo.



Con este resultado, Real Tomayapo ascendió a la séptima posición de la tabla acumulada con 38 puntos, acercándose así a los puestos de clasificación para torneos internacionales. Por otro lado, Always Ready se estancó en la undécima posición con 33 puntos después de haber cosechado dos victorias consecutivas previamente.