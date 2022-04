Real Tomayapo y Always Ready jugaron un partidazo en Tarija que terminó empatado (1-1)

Escucha esta nota aquí

Real Tomayapo y Always Ready disputaron este sábado en el estadio IV Centenario de Tarija uno de los mejores partidos en lo que va la undécima fecha del torneo Apertura de la División Profesional.

Chapacos y alteños debieron conformarse con el empate a un gol (1-1) tras un duelo que creció intensidad en el segundo tiempo por la actitud de ambos de querer quedarse con los tres puntos.

El dueño de casa abrió el marcador a los 60 minutos mediante el penal que ejecutó el volante uruguayo Nicolás Albarracín. Empató para los millonarios Rodrigo Ramallo a los 76’.

Tras un primer tiempo sin goles pero con jugadas de peligro sobre ambas porterías se vio un complemento emocionante. De principio a fin.

La falta de Enrique Flores sobre Albarracín a los 55 minutos ocasionó que el árbitro cobre penal, que fue ejecutado por Albarracín. Lo pateó dos veces. El primer remate fue tapado por Arnaldo Giménez pero ante la observación de un asistente, que consideró que el golero se adelantó para conseguir contener la pelota, se repitió. Los reclamos de parte de los jugadores de Always no se dejaron esperar, pero la decisión no se modificó. En la segunda oportunidad no falló el mediocampista charrúa.

Con el resultado en contra, el equipo que dirige Eduardo Villegas se volcó con todo al ataque. La labor de Enrique Flores por la banda izquierda y de Ramallo en todo el sector ofensivo fue determinante para que este último consiga la paridad.

A los 76 minutos, el lateral Daniel Medina, que está consolidado como lateral derecho, cedió un centro rasante a Ramallo, quien definió ante una zaga local descontrolada.

El empate ayudó a que el ritmo del partido creciera. Se hizo de ida y vuelta. La lucha fue sin tregua y eso permitió ver situaciones claras de gol en ambos arcos. Un duro trabajo tuvo en la recta final tanto Arnaldo Giménez como Pedro Galindo, que por sus tapadas fueron clave para que el partido concluyera sin vencedores ni vencidos.

Con este resultado, Real Tomayapo se mantiene en el cuarto lugar del grupo B con 14 puntos y Always Ready, sexto con 13. El líder es Bolívar con 25.