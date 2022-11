Relegado en el PSG, Keylor Navas quiere reivindicarse en su último Mundial

No es una situación extraña para Navas, que ya vivió años de rumores sobre posibles sustitutos en el Real Madrid, aunque fuera el titular en tres triunfos seguidos en la Liga de Campeones.

"Me hubiera gustado que hubiera jugado , pero le conozco y sé que ha hecho las cosas bien y que se ha preparado bien", dijo el técnico colombiano a Marca.

Enfrente no tendrá esta vez a Sergio Ramos, uno de sus mejores amigos en el equipo blanco y ahora en París, de quien dijo que, ya que Luis Enrique no lo convocó, no le importaría que fuera costarricense para que le acompañara en Qatar.