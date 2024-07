Remontada letal: GV San José golea 5-2 y frustra al Tigre en su sueño de liderato

GV San José logró una impresionante remontada y goleó 5-2 a The Strongest este sábado, en un emocionante partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional. A pesar de comenzar el encuentro perdiendo 2-0 en el primer tiempo, el equipo orureño reaccionó con fuerza, asegurando una victoria crucial que lo catapulta a la tercera posición y frustra las aspiraciones del Tigre de consolidarse en el primer lugar.



Desde el inicio, The Strongest dominó el juego. A los cinco minutos, un centro de Michael Ortega fue cabeceado por Darío Aimar, quien venció al arquero Jorge Araúz (1-0). No conformándose con la ventaja, el Tigre amplió la diferencia a los 18 minutos, cuando Ortega asistió a Marcelo Somoya, quien disparó con potencia al ángulo superior izquierdo (2-0).



GV San José parecía perdido, pero encontró su camino hacia el descuento. Javier Sanguinetti asistió a Ronaldo Sánchez, quien definió con clase ante Guillermo Viscarra (1-2). Este gol revitalizó al equipo local, que logró igualar antes del descanso gracias a un penalti. Daniel Lino derribó a Nils Husana, y Ronaldo Sánchez convirtió la pena máxima para establecer el 2-2.



En la segunda mitad, el partido cambió drásticamente cuando Diego Wayar fue expulsado por una falta violenta, lo que permitió a GV San José tomar el control. A los 54 minutos, Husana desbordó por la izquierda y su centro fue empujado a la red por Rubén Dario Tarascó, completando la remontada (3-2).



Con el impulso de la ventaja, GV San José dominó el juego. Brian Sobrero, recién ingresado, desató un potente remate desde el borde del área que se coló en la portería (4-2). The Strongest no encontró respuestas y, a los 78 minutos, Luis Alí aprovechó un error defensivo para sellar el 5-2.



Con este triunfo, GV San José se acerca a los primeros puestos del torneo, mientras que The Strongest pierde la oportunidad de despegar en la tabla.