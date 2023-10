Remontada para el infarto: McTominay salva a Manchester United

Todo parecía indicar que los Red Devils iban a encajar la quinta derrota de la temporada en campeonato, pero la entrada en el terreno de juego de McTominay cambió el rumbo del partido para alegría de Old Trafford y quizás de Erik ten Hag, muy cuestionado tras los últimos resultados.



Todo el nerviosismo que acumula un United a la deriva volvió a aparecer cuando Casemiro, sin presión, falló un pase que permitió al Brentford lanzarse al ataque, en una jugada finalizada con un disparo de Mathias Jensen que André Onana, con una mano demasiada blanda, no pudo detener (26).



Los visitantes, que creían estar cerca de su primera victoria desde el 19 de agosto, se vieron superados por el escocés McTominay, autor de dos goles salvadores en el 90+3 y 90+7, tras haber saltado al campo en el minuto 87.



El resultado deja al Manchester United en la 10ª posición con 12 puntos, todavía lejos del 'Top 4' y del liderato, ocupado provisionalmente por el Tottenham tras vencer 1-0 en casa del modesto Luton Town (17º).



- Sterling brilla -

Mucho más abajo en la tabla, el Chelsea (11º) logró una segunda victoria consecutiva goleando en Burnley (4-1) en una gran actuación de Raheem Sterling.



Los locales se adelantaron gracias a Wilson Odobert (15), que celebró su primer partido como titular en Premier League estrenándose también como goleador.



Pero Sterling, que hace dos días no entró en la convocatoria de Inglaterra para el próximo parón internacional, provocó el empate con un centro que impactó en el muslo del defensa Ameen Al-Dakhil y entró en su portería. Después, el extremo inglés provocó también el penal convertido por Cole Palmer (50), antes de marcar él mismo un tanto (65) y de iniciar la jugada del 4-1 final, anotado por Nicolas Jackson (75).



Los Bleus, que no anotaron ningún gol en Premier League en septiembre, dejan atrás la sequía con seis goles en los últimos dos partidos.



En el resto de encuentros del sábado, el Everton logró la segunda victoria de la temporada contra un Bournemouth que sigue sumido en el descenso (3-0). El colista Sheffield United no logró puntuar en su visita a Fulham (3-1) y sigue hundido en la clasificación.