Renato Sanches firma con el PSG hasta 2027

El mediocampista portugués Renato Sanches, hasta ahora en el Lille, firmó con el París Saint-Germain hasta 2027, anunció este jueves en un comunicado el club campeón de Francia.



Renato Sanches (24 años), que vestía los colores del Lille dese 2019, se convierte en el cuarto fichaje de los parisinos para la nueva temporada, después del también mediocampista portugués Vitinha (ex Oporto), del joven atacante francés Hugo Ekitike (ex Reims) y del defensa francés Nordi Mukiele (ex RB Leipzig).



El Lille confirmó también la marcha de su jugador, afirmando estar "feliz (...) por haber participado en el desarrollo y construcción de su carrera" y deseando a Renato Sanches "lo mejor para la continuación de su trayectoria profesional".



Tras brillar en el Benfica, su club de formación, en la temporada 2015-2016 y ser parte del equipo de Portugal campeón de la Eurocopa 2016, Renato Sanches fue fichado por el Bayern Múnich por más de 35 millones de euros de la época, pero nunca consiguió rendir al nivel esperado en la liga alemana. Fue cedido incluso una temporada (2017-2018) al Swansea.



Dejó el Bayern en 2019 para tratar de dar un impulso nuevo a su carrera en Francia, en el Lille, donde fue campeón de la Ligue 1 en 2021 a las órdenes de Christophe Galtier, que será también su entrenador en el París Saint-Germain.



En el Lille se vio a menudo frenado por las lesiones y nunca jugó más de 25 partidos ligueros por temporada en Francia.



Renato Sanches ha jugado 32 partidos con Portugal, con quien fue además campeón en la Liga de Naciones de la UEFA en 2019.



"Es un jugador que tiene cualidades que otros no tienen", valoró Christophe Galtier, preguntado este jueves en conferencia de prensa sobre el portugués.



"Tenía esta oportunidad de contar con un jugador que conoce el campeonato francés y un nivel muy alto internacional. Hemos aprovechado esta oportunidad. Vamos a tener que integrarle porque ha jugado muy poco en la preparación ya que estaba a la espera de su traspaso. Va a estar retrasado (en la forma física) respecto a sus compañeros", señaló.