René Higuita y la ley que reanimó el fútbol hace tres décadas

Hace tres décadas una norma devolvió el gol a un fútbol mezquino. El portero colombiano René 'El loco" Higuita, célebre por sus salidas con el balón en los pies, cree haber inspirado esa pequeña revolución en el deporte más popular del mundo.



Justo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992, la FIFA reguló "el pase atrás". Los arqueros que en adelante recibieran con la mano el servicio de un compañero, serían castigados con un tiro libre indirecto.



Criticada fuertemente por los goleros de la época, que apenas si usaban los pies para sacar de meta, la medida buscaba reanimar el espectáculo tras el desabrido Mundial de Italia-1990, el de menor promedio de gol de la historia (2,2).



Los porteros eran los protagonistas con su amañada práctica de tomar el balón con las manos para perder tiempo.



Con la norma, "la FIFA puso fin a una cosa que era horrible, en el Mundial del 90 casi todos los equipos jugaban para atrás a darle la pelota al arquero", recuerda en conversación la AFP el historiador Luciano Wernicke.



Porteros como el argentino Sergio Goycochea, el costarricense Luis Gabelo o el italiano Walter Zenga, por mencionar algunos ejemplos, "tenían la pelota en la mano un montón de tiempo", agrega Wernicke, autor de libros sobre curiosidades del fútbol.



Entre el conservadurismo de la época, un portero de pelo largo rizado y buzo multicolor cambió el paradigma. René Higuita jugó con Colombia esa Copa del Mundo como un "portero líbero", que generaba juego ofensivo con sus pases, y sin temor de salir con el balón en los pies y haciendo regates hasta la mitad de la cancha.



"El loco", destacado cobrador de tiros libres y penales, se convence hoy en día de que la FIFA "se inspiró" en su juego para redactar la norma.



- "Ley Higuita" -

Desde el arco de la selección colombiana, Higuita fue una sensación en esa Copa del Mundo, si bien cometió un error en los octavos de final que a la postre le costó al equipo la eliminación.



En un fallido regate le regaló el balón al camerunés Roger Milla, quien marcó el doblete (2-1) con el que sacó a los cafeteros del torneo.



Gracias a la llamada en Colombia "Ley Higuita", el fútbol "ahora es mucho más rápido, (hay) más movilidad, cada día el arquero tiene que trabajar un poco más con los pies para aportarle al equipo", dice el colombiano a la AFP.



El hoy preparador de porteros del Atlético Nacional de Medellín cree haber sido la persona "que aportó para ese cambio".



"Grandes del fútbol como Péle o Maradona" fueron "muy buenos jugadores, pero no han hecho cambiar una norma en la FIFA", suelta con desparpajo durante una videollamada.



Aunque el historiador Wernicke matiza: "No es que la norma se cambie por Higuita, sino por todos los demás arqueros que no eran como Higuita".



El colombiano era "el único arquero que no especulaba" con la pérdida de tiempo, agrega.



- "Sorpresa" -

Higuita sonríe con picardía al recordar que durante los primeros partidos con la norma a "algunos" de sus colegas "despistados" "les devolvían el balón y lo cogían con la mano".



Contrario al exportero, que empezó en el fútbol de niño siendo jugador de campo y terminó su carrera en 2008 con 43 goles, los arqueros no estaban familiarizados con el juego fuera de su área.



Santiago Cañizarez, titular de España en los Olímpicos de 1992, recordó recientemente las sensaciones en ese primer torneo donde se aplicó la instrucción:



"Para nosotros aquello fue una sorpresa (...) No estábamos acostumbrados ni sabíamos que eso podía formar parte alguna vez de nuestra vida", dijo a Olimpics.com.



Otros como el mítico golero del Barcelona Andoni Zubizarreta fijaron su oposición. La ley "limita al portero", se quejó en 1992, según declaraciones recogidas por El País.



Pese a sus pocos devotos, con la norma aumentaron las anotaciones. El Mundial de Estados Unidos-1994, fue el de mayor promedio (2,7) de gol desde 1970.



"Esa es la mejor norma que se cambió en los últimos 40 años, hizo que el fútbol sea más dinámico", asegura Wernicke.



Treinta años después de la popular "Ley Higuita", la FIFA vuelve a cuestionarse sobre la pérdida de tiempo en un deporte que pierde fanáticos.



Higuita da el visto bueno a experimentar nuevas modificaciones en el reglamento. "Se habla mucho de llevar un tiempo real (de juego) como en el basquetbol y no es mala la idea", suelta "El Loco".