Repasá el último partido de Messi en París

Quedan dos horas para que comience su último partido con el París Saint Germain y Leo Messi desciende del autobús que le ha llevado al Parque de los Príncipes. Poco se imagina que le espera una despedida triste.



El argentino dijo adiós al PSG con una derrota por 3-2 en casa ante el Clermont, octavo clasificado, de nuevo silbidos para él durante el partido y sobre todo una gran ocasión fallida en el minuto 54, enviando la pelota a las nubes cuando se encontraba solo ante el arquero.



A esas 19h00 de París, Messi desciende del autobús, en sus pasos finales en el recinto en el que ha jugado dos temporadas.



El PSG acababa de hacer oficial la marcha del argentino, confirmando que sería su último encuentro con la camiseta del equipo parisino. Un secreto a voces.



A tres semanas de cumplir 36 años, solo falta conocer su próximo destino. Arabia Saudita parece ganar en las apuestas.



Messi baja del autobús. A su lado, el italiano Marco Verratti, el fiel escudero que lo ha acompañado esta campaña desde que Angel di María y Leo Paredes se fueron a la Juventus de Turín.



A diez minutos del inicio del partido, se anuncia el equipo del PSG. Todos los jugadores son vitoreados. Excepto Messi, que recibe silbidos por parte de los aficionados radicales del cuadro parisino.



A Messi no le perdonan que viniera a ganar la Champions y el equipo parisino no lo lograra. Los primeros pitidos para el astro argentino en el Parque de los Príncipes llegaron el 22 de marzo de 2022, tras ser eliminado el PSG por el Real Madrid en octavos de la máxima competición europea.



- Desamor con seguidores del PSG -

Fue el principio del fin del desamor entre Messi y los hinchas radicales. Desde ese día, Messi ya no se acercaría más a esa tribuna a saludar a los ruidosos seguidores



Los silbidos fueron aún más sonoros el 2 de abril de 2023, cuando el PSG cayó de nuevo en octavos de Champions, esta vez contra el Bayern. La ruptura era total.



Va a comenzar el partido, y una vez más, en la entrada el césped, Messi sigue la estela de Verratti. Inseparables. El italiano le precede y el argentino sale con sus tres hijos.



Messi dispara a puerta en el minuto 12, pero su intento es despejado por el arquero del Clermont. Instantes después, inventa un paso preciso a Kylian Mbappé, que no acierta en una buena ocasión.



Después llegarían los goles de Sergio Ramos de cabeza (16) y Kylian Mbappé (21 de penal), mientras que el Clermont redujo diferencias por medio de Johan Gastien (24), tras un grueso error de su amigo Verratti.



Cumplida la media hora de partido, Messi protagoniza su segundo disparo a puerta. Pero se va alto.



En el minuto 42, volvería a intentar despedirse del Parque de los Príncipes y del PSG con un gol, pero su tiro libre se marcha alto.



El Clermont lograría el empate 2-2 en el descuento del primer tiempo (45+1) por medio del argelino Mehdi Zeffane.



- Ocasión fallada por Messi -

No era el día de Messi. Y los silbidos arreciaron cuando en el minuto 54 falló una ocasión clarísima. Algo impropio del jugador argentino.



Mbappé ganó en velocidad a la defensa del Clermont y cuando se acercaba al arco, en lugar de intentar batir al portero rival, vio mejor situado a Messi, que venía solo a su derecha. Pero el rosarino, con toda la puerta para él, envió el balón a las nubes.



Cuatro minutos después, un pase de tacón de Mbappé permitió a Messi lanzar un disparo que el portero rival despejó con dificultades. Fue la mejor acción del argentino en el partido.



Después llegaría el tercer tanto del Clermont en el minuto 63, anotado por medio de Grejohn Kyei, para consumar la victoria visitante y la triste despedida de Messi en un PSG, que se había asegurado el título de liga una semana antes en Estrasburgo.



A Messi le quedó una última bala con un tiro libre en el descuento. Su buen lanzamiento, fue detenido por el arquero rival. A poco estuvo de decir adiós con un gol en su último balón.



Triste despedida en París para un Messi que fue ídolo en Barcelona. Dice adiós sin brillar ni marcar en su despedida, en una temporada en la que dio 16 asistencias (mejor pasador de la L1) y anotó 16 goles, lejos de quien robó el papel de estrella en el PSG, Mbappé, que con sus 29 dianas, terminó como máximo goleador de la competición.